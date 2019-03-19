Son Dakika Haberleri: Vergi Dairesine Saldırı Davasında 2 Sanığa Tahliye

Vergi Dairesine Saldırı Davasında 2 Sanığa Tahliye

20 dakika önce

ANKARA Çukurambar'da, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik geçen yıl gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili davada, 2 sanık tahliye edildi.

Vergi Dairesine Saldırı Davasında 2 Sanığa Tahliye, System.String[]
ANKARA Çukurambar'da, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik geçen yıl gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili davada, 2 sanık tahliye edildi.

Çankaya ilçesinin Çukurambar Mahallesi'nde bulunan Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik 1 Şubat 2018'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili, 32'si PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi, 7'si tutuklu, 50 sanığın yargılandığı davaya Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Duruşmanın dün görülen celsesinde sanık savunmaları tamamlandı.

Mahkeme heyeti, bugün müşteki ve tanıkları dinledi. Saldırı sırasında çevrede bulunan iş yeri ve araçlarında hasar meydana gelen müştekilerden çoğu şikayetçi olduklarını; ancak duruşmaya katılmak istemediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, tanıkları da dinledikten sonra sanıklardan Endam Gül ve Reşad Kokan'ın tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:16 Kaynak: DHA

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