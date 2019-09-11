Son Dakika Haberleri: Vergi dairesine saldırı davasında 3 sanığa tahliye
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Vergi dairesine saldırı davasında 3 sanığa tahliye

1 saat önce

ANKARA Çukurambar'da, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik 1 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili, aralarında terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu, 5'i tutuklu 50 sanığın yargılandığı davada 3 sanık tahliye edildi.

Vergi dairesine saldırı davasında 3 sanığa tahliye, System.String[]

ANKARA Çukurambar'da, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik 1 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili, aralarında terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu, 5'i tutuklu 50 sanığın yargılandığı davada 3 sanık tahliye edildi.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tukuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Saldırının planlayıcısı olduğu iddia edilen firari sanık Suriye uyruklu Alan Chıkhmous'un kız kardeşi tutuklu sanık Amina Chıkhmous, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yaptığı savunmasında suçsuz olduğunu, tek suçunun Alan Clıkhmous'un kardeşi olmak olduğunu söyledi. Sanık, olayla ilgili bir bilgisinin olmadığını, ancak 22 aydır cezaevinde olduğunu belirtti. Diğer tutuklu sanıklar da, olayla ilgililerinin bulunmadığını belirterek tahliyelerini talep etti. Sanık avukatları da, olayı gerçekleştiren Ersen Ertoğan'ın öldüğünü, planlayıcısı Alan Chıkhmous'un kaçtığını, tutuklu bulunan sanıkların ya sigara kaçakçısı, ya da korsan taksici olduğunu belirterek, bu olayda bilgileri olmadan kullanıldıklarını iddia ederek, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Savunma ve taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar, Ali Anademi, Abduljawad Almousa ve Mohammad Sheıhk Nahhal'ın adli kontrolle tahliyelerine hükmetti. Ayrıca mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Çukurambar, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:59 Kaynak: DHA
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