Vergi Denetim Kurulunun sektörel vergi incelemesi ve uzlaşma süreçlerine ilişkin esaslar düzenlendi - Son Dakika

Vergi Denetim Kurulunun sektörel vergi incelemesi ve uzlaşma süreçlerine ilişkin esaslar düzenlendi

07.04.2021 11:31
Vergi Denetim Kurulunun sektörel vergi incelemesi ve uzlaşma süreçlerine ilişkin esaslar düzenlendi, System.String[]

Vergi Denetim Kurulu, daha önce gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri doğrultusunda vergi inceleme ve uzlaşma yönetmeliklerini güncelledi.

Vergi Denetim Kurulu, daha önce gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri doğrultusunda vergi inceleme ve uzlaşma yönetmeliklerini güncelledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce kanunla getirilen KDV iade incelemelerindeki sürenin kısaltılmasına ilişkin esaslar, vergi incelemelerine ilişkin yönetmeliğe de eklendi.

Buna göre, vergi incelemelerinin tamamlanma süresi, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde 6 ay iken, KDV iade incelemelerinde ise en fazla 3 ay olacak. Vergi incelemelerinde ek süre talebi tam ve sınırlı incelemelerde en fazla 6 ay iken, bu süre KDV iade incelemelerinde 2 ayı geçemeyecek. Böylece, KDV iade süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Vergi Denetim Kurulunun yeniden yapılandırılmasının ardından, şirketlerin küçük ya da büyük ölçekli olmasına yönelik denetim modelinden vazgeçilirken, yönetmelikte buna ilişkin de düzenlemeler yapıldı. Yönetmeliğin, ölçek esaslı denetime yönelik hükümleri yürürlükten kaldırıldı.

Uzlaşma Komisyonu

Bakanlığın, "Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Uzlaşma Komisyonu, Vergi Denetim Kurulu başkanı, başkan yardımcıları, daire başkanları ve vergi müfettişleri arasından seçilecek 3 üyeden oluşacak.

Öte yandan, Vergi Denetim Kurulu, uzlaşmaya dayalı vergi inceleme modeline geçmek ve sektörel bazda uzmanlaşmak için sektörel daire başkanlıkları kurarken, her iki yönetmelikte de buna uyum için değişiklik yapıldı. Düzenlemelerdeki, "grup başkanlığı" ifadeleri, "daire başkanlığı" olarak değiştirildi.

Yönetmeliklerle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte değişen unvan, kurum ve mevzuat isimleri de düzenlendi.

Vergi Denetim Kurulu, Maliye, Gazete, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vergi Denetim Kurulunun sektörel vergi incelemesi ve uzlaşma süreçlerine ilişkin esaslar düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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