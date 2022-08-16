Mazars Denge, '3. Entegre Raporu'nu yayımladı

Vergi, Denetim, Muhasebe ve Danışmanlık firması Mazars Denge, üçüncü entegre raporunu yayımladı.

Sürdürülebilirlik ve entegre bakış açısı konusunda farkındalığı arttırmayı hedefleyen Mazars Denge'nin 2021 yılı entegre raporu Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Entegre Raporlama Çerçevesi ile uyumlu olarak hazırlandı.

İSTANBUL OFİSİNİN ELEKTRİĞİNİ RÜZGAR ENERJİSİNDEN TEMİN ETMEYE BAŞLADI

2020 yılında kendi sektöründe entegre rapor yayınlayan birinci, tüm Türkiye'de entegre rapor yayınlayan on sekizinci firma olduğunu açıklayan Mazars Denge, üçüncü entegre raporunda entegre bakış açısını kurum kültürü haline getirip küresel bir dönüşüm için kendi etki alanında aldığı aksiyonlarına ve gelecek hedeflerine değindi. BCorp adayı olan Mazars Denge, raporda sürecin devam ettiğini belirtti. "Net Sıfır" olabilmek için çok önemli bir adım atan şirket, İstanbul ofisinin elektriğini rüzgar enerjisinden temin etmeye başladığını aktardı.

Raporda, paydaş anketleri sonuçlarına göre belirlenen öncelikli konulara ilişkin 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemini kapsayan 12 aylık sürece ait performans, entegre düşünce yaklaşımını temel alarak paydaşlarla paylaşıldı.

KARBON EMİSYONLARIMIZI MİNİMİZE ETTİK

Mazars Denge CEO'su ve Sürdürülebilirlik Elçisi Dr. İzel Levi Coşkun raporun sunuşunda, "2021 yılında özellikle finansal olan verilerle olmayan veriler arasındaki ilişkiyi kurmaya, iş modellerini yeniden tasarlamaya ve sürdürülebilirlik bakış açısının gerektirdiği stratejik yönetim tarzını uygulamaya yardımcı olabilmek üzere Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Hizmetlerimizi sunmaya başladık. İklim krizinin yarattığı küresel tehdidin bilincinde olarak hem Covid-19 pandemisi esnasında çalışanlarımızı korumak hem de karbon emisyonlarımızı minimize edebilmek için aktiviteyi en düşük seviyede tutmaya çalıştık. Yönetim olarak ekonomik krizin ekonomi dışındaki unsurlardan da beslenerek derinleştiği bir ortamda en önemli paydaşımız olan çalışanlarımızın yanında olduğumuzu her daim hissettirmeye özen göstererek tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya ve Mazars Denge olarak geleceğe umutla bakmaya devam ediyoruz" dedi.

Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative – GRI) GRI Standartları: "Kapsamlı" (Comprehensive) uygulama düzeyine uygun olarak hazırlanan raporda, aynı zamanda Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu'nun (Sustainability Accounting Standards Board– SASB) Profesyonel & Ticari Hizmetler (Professional & Commercial Services) rehberi dikkate alındı. Rapor, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Mazars Denge'nin imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin ilkelerini ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri ilerleme bildirimlerini de içermektedir.