Mazars Denge, '3. Entegre Raporu'nu yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mazars Denge, '3. Entegre Raporu'nu yayımladı

16.08.2022 16:23
Mazars Denge, '3. Entegre Raporu'nu yayımladı

Vergi, Denetim, Muhasebe ve Danışmanlık firması Mazars Denge, üçüncü entegre raporunu yayımladı.

Vergi, Denetim, Muhasebe ve Danışmanlık firması Mazars Denge, üçüncü entegre raporunu yayımladı.

Sürdürülebilirlik ve entegre bakış açısı konusunda farkındalığı arttırmayı hedefleyen Mazars Denge'nin 2021 yılı entegre raporu Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Entegre Raporlama Çerçevesi ile uyumlu olarak hazırlandı.

İSTANBUL OFİSİNİN ELEKTRİĞİNİ RÜZGAR ENERJİSİNDEN TEMİN ETMEYE BAŞLADI

2020 yılında kendi sektöründe entegre rapor yayınlayan birinci, tüm Türkiye'de entegre rapor yayınlayan on sekizinci firma olduğunu açıklayan Mazars Denge, üçüncü entegre raporunda entegre bakış açısını kurum kültürü haline getirip küresel bir dönüşüm için kendi etki alanında aldığı aksiyonlarına ve gelecek hedeflerine değindi. BCorp adayı olan Mazars Denge, raporda sürecin devam ettiğini belirtti. "Net Sıfır" olabilmek için çok önemli bir adım atan şirket, İstanbul ofisinin elektriğini rüzgar enerjisinden temin etmeye başladığını aktardı.

Raporda, paydaş anketleri sonuçlarına göre belirlenen öncelikli konulara ilişkin 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemini kapsayan 12 aylık sürece ait performans, entegre düşünce yaklaşımını temel alarak paydaşlarla paylaşıldı.

KARBON EMİSYONLARIMIZI MİNİMİZE ETTİK

Mazars Denge CEO'su ve Sürdürülebilirlik Elçisi Dr. İzel Levi Coşkun raporun sunuşunda, "2021 yılında özellikle finansal olan verilerle olmayan veriler arasındaki ilişkiyi kurmaya, iş modellerini yeniden tasarlamaya ve sürdürülebilirlik bakış açısının gerektirdiği stratejik yönetim tarzını uygulamaya yardımcı olabilmek üzere Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Hizmetlerimizi sunmaya başladık. İklim krizinin yarattığı küresel tehdidin bilincinde olarak hem Covid-19 pandemisi esnasında çalışanlarımızı korumak hem de karbon emisyonlarımızı minimize edebilmek için aktiviteyi en düşük seviyede tutmaya çalıştık. Yönetim olarak ekonomik krizin ekonomi dışındaki unsurlardan da beslenerek derinleştiği bir ortamda en önemli paydaşımız olan çalışanlarımızın yanında olduğumuzu her daim hissettirmeye özen göstererek tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya ve Mazars Denge olarak geleceğe umutla bakmaya devam ediyoruz" dedi.

Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative – GRI) GRI Standartları: "Kapsamlı" (Comprehensive) uygulama düzeyine uygun olarak hazırlanan raporda, aynı zamanda Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu'nun (Sustainability Accounting Standards Board– SASB) Profesyonel & Ticari Hizmetler (Professional & Commercial Services) rehberi dikkate alındı. Rapor, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Mazars Denge'nin imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin ilkelerini ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri ilerleme bildirimlerini de içermektedir.


YORUMLAR
500
Bakan Soylu Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni'nde konuştu Açıklaması Bakan Soylu Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni'nde konuştu Açıklaması Konut Fiyat Endeksi haziranda yüzde 9,0 arttı Konut Fiyat Endeksi haziranda yüzde 9,0 arttı
Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mazars Denge, '3. Entegre Raporu'nu yayımladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:23:41. #1.12#
SON DAKİKA: Mazars Denge, '3. Entegre Raporu'nu yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement