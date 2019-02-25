Son Dakika Haberleri: Vergi Haftası

Vergi Haftası

28 dakika önce

Edirne'de, 30. Vergi Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

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Edirne'de, 30. Vergi Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal'ın anıta çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vergi Dairesi Başkanı Başkal, 30. Vergi Haftası'nın hayırlı olmasını dileyerek, hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini belirtti.

Törene, vergi dairesi çalışanları ve idareciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:37 Kaynak: AA

Edirne, Vergi Haftası, Güncel
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