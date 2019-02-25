Vergi Haftası
1 saat önce
Sakarya Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik, 30. Vergi Haftası kapsamında Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.
Sakarya Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik, 30. Vergi Haftası kapsamında Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Nayir, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması için Vergi Haftası'ndaki etkinliklerin önemli olduğunu belirtti.
Vatandaşlara bunun bir mükellefiyet değil de kutsal bir görev ve ihtiyaçların karşılanması için yapılan çalışma olduğunun iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Nayir, Vergi Dairesi Başkanı Çelik ve tüm teşkilat çalışanlarına görevinde başarı diledi.
Çelik de kurum ve çalışmalar hakkında Nayir'e brifing verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:03 Kaynak: AA
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