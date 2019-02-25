Vergi Haftası

Sakarya Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik, 30. Vergi Haftası kapsamında Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Sakarya Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Çelik, 30. Vergi Haftası kapsamında Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Nayir, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması için Vergi Haftası'ndaki etkinliklerin önemli olduğunu belirtti.



Vatandaşlara bunun bir mükellefiyet değil de kutsal bir görev ve ihtiyaçların karşılanması için yapılan çalışma olduğunun iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Nayir, Vergi Dairesi Başkanı Çelik ve tüm teşkilat çalışanlarına görevinde başarı diledi.



Çelik de kurum ve çalışmalar hakkında Nayir'e brifing verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

MEB'in İlk Kez Yapacağı Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavının Tarihi Belli Oldu

SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok

Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Aday Olamayacağını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Belgeseli İçin Şiir Okudu