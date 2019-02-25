Son Dakika Haberleri: Vergi Haftası

Vergi Haftası

37 dakika önce

Karabük'te Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

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Karabük'te Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunan defterdar Osman Koçaş ve kurum çalışanları saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Koçaş, daha sonra etkinlikler kapsamında makamında kentteki esnafı ağırladı, bazılarını da ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:45 Kaynak: AA

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