Vergi Haftası
37 dakika önce
Karabük'te Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.
Karabük
'te Vergi Haftası
etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.
Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk
Anıtı'na çelenk sunan defterdar Osman Koçaş
ve kurum çalışanları saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.
Koçaş, daha sonra etkinlikler kapsamında makamında kentteki esnafı ağırladı, bazılarını da ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:45 Kaynak: AA
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