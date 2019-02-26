Lüleburgaz
'da Vergi Haftası
etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.
Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürü Remzi Üver'in Atatürk
Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Üver, 30. Vergi Haftası'nın hayırlı olmasını dileyerek, hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini belirtti.
Vergi bilincinin yerleşmesinin, verginin tabana yayılması ülke ekonomisinin geleceği ile doğrudan ilişkili olduğunu söyleyen Üver hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade etti.
Törene, vergi dairesi çalışanları ve idareciler katıldı.
Törenin ardından Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürü Remzi Üver ve vergi dairesi çalışanları Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya'yı ziyaret etti.