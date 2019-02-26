Son Dakika Haberleri: Vergi Haftası

Vergi Haftası

1 saat önce

Lüleburgaz'da Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

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Lüleburgaz'da Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürü Remzi Üver'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Üver, 30. Vergi Haftası'nın hayırlı olmasını dileyerek, hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini belirtti.

Vergi bilincinin yerleşmesinin, verginin tabana yayılması ülke ekonomisinin geleceği ile doğrudan ilişkili olduğunu söyleyen Üver hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Törene, vergi dairesi çalışanları ve idareciler katıldı.

Törenin ardından Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürü Remzi Üver ve vergi dairesi çalışanları Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya'yı ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:05 Kaynak: AA

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