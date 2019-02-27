Vergi Haftası
13 dakika önce
Kırıkkale Defterdarı İbrahim Bayraktar, 30. Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı'yı ziyaret etti.
Kırıkkale
Defterdarı İbrahim Bayraktar
, 30. Vergi Haftası
etkinlikleri çerçevesinde Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı
'yı ziyaret etti.
Bayraktar, ziyarette yaptığı konuşmada, toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl şubat ayının son haftasının Vergi Haftası olarak kutlandığını söyledi.
Ülke olarak ilerlemenin yolunun bilinçli toplumu tabana yaymakla mümkün olduğunu belirten Bayraktar, "Hafta süresince toplumun tüm kesimlerine vergi bilinci oluşturmayı hedefliyoruz. Vergi mükelleflerinden oluşan bir kuruluşun idarecileri olarak memlekete faydalı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Varlı ise vergi bilinci oluşturmanın ve kayıt dışı ekonominin önüne geçmenin mevcut vergi oranlarında indirime gidilmesiyle mümkün olacağına inandıklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:18 Kaynak: AA
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