Son Dakika Haberleri: Vergi Haftası

Vergi Haftası

13 dakika önce

Kırıkkale Defterdarı İbrahim Bayraktar, 30. Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı'yı ziyaret etti.

Vergi Haftası, System.String[]
Kırıkkale Defterdarı İbrahim Bayraktar, 30. Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı'yı ziyaret etti.

Bayraktar, ziyarette yaptığı konuşmada, toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl şubat ayının son haftasının Vergi Haftası olarak kutlandığını söyledi.

Ülke olarak ilerlemenin yolunun bilinçli toplumu tabana yaymakla mümkün olduğunu belirten Bayraktar, "Hafta süresince toplumun tüm kesimlerine vergi bilinci oluşturmayı hedefliyoruz. Vergi mükelleflerinden oluşan bir kuruluşun idarecileri olarak memlekete faydalı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Varlı ise vergi bilinci oluşturmanın ve kayıt dışı ekonominin önüne geçmenin mevcut vergi oranlarında indirime gidilmesiyle mümkün olacağına inandıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:18 Kaynak: AA

Ahmet Varlı, Vergi Haftası, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İTO Başkanı Avdagiç'ten İstanbul İş Dünyasına İstihdam Çağrısı Yeniden Yapılandırma İçin Son Şans

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Seçimler Öncesi Kritik Uyarı: Biz Tökezlersek Bayram Ederler Kadıköy'deki Çöp Konteynerinde Bulunan Bacakların Erkeğe Ait Olduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 17:31:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vergi Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]