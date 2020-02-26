Vergi Haftası - Son Dakika

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Vergi Haftası

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vergi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Vergi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, ülkenin kalkınması ve gelirlerinin adil bir şekilde dağıtılarak, kamu hizmetlerinin topluma daha etkin bir şekilde ulaştırılmasında vergi bilincinin önemli olduğunu belirtti.

Vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğunu belirten Bilgin, kalkınmanın temelini vergiler oluşturduğunu ifade etti.

Herkesin, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğunu belirten Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"Ödemiş olduğumuz vergiler sonuçta hizmet olarak bize geri dönmektedir. Çocuklarımıza daha iyi bir eğitim, daha güvenli bir gelecek bırakmak istiyorsak vergilerimizi tam ve zamanında ödeme gayreti içerisinde olmalıyız. Bu görevimizi tam olarak yerine getirdiğimizde vatandaşlarımızın daha mutlu olacağı bir gerçektir.

Vatandaşa yönelik tüm kamu hizmetlerinin, seri ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağın yaratılmasında vergi gelirleri büyük önem taşır. Tüm yurttaşımızın, kazancının bir bölümünü vergi olarak devlete ödemesi, vatandaşlarımıza yapılan hizmetlerde, devletimize güç kazandırır."

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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