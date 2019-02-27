Vergi Haftası Dolayısıyla Kan Bağışında Bulundular
1 saat önce
Yozgat Defterdarlığı tarafından "22-28 Şubat Vergi Haftası" dolayısıyla kan bağışında bulundular.
Yozgat
Defterdarlığı tarafından "22- 28 Şubat Vergi Haftası
" dolayısıyla kan bağışında bulundular.
Yozgat Valiliği Binası fuaye salonunda yapılan organizasyonda Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, Defterdarlık Daire Müdürleri ve kurum personelleri kan bağışında bulundular.
Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner yaptığı açıklamada: "Her sene vergi haftası dolayısıyla kurum müdürlerimiz ve personellerimizle birlikte kan bağışına destek vermek amacıyla Türk Kızılayı
ile kan bağışı organizasyonu düzenliyoruz. Defterdarlık olarak "Güçlü devlet için vergini, gazilerimiz için kanını ver" düşüncesiyle kan bağışına destek oluyoruz. Gazilerimiz vatanımız için seve seve canlarını vermekten çekinmemişlerdir. Bizlerde hem vatandaş olarak hem de Resmi Kurumlar olarak kanımızı vermeliyiz. Biz de Yozgat Defterdarlığı olarak bugün kan bağışında bulunarak Vergi Haftası içerisinde önemli bir etkinlik yapmış oluyoruz ve herkesi düzenli olarak Türk Kızılay'ına kan bağışı yapmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:03 Kaynak: İHA
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