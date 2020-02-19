Vergi Haftası Etkinlikleri kapsamında Masa Tenisi Turnuvası düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vergi Haftası Etkinlikleri kapsamında Masa Tenisi Turnuvası düzenlenecek - Son Dakika

Vergi Haftası Etkinlikleri kapsamında Masa Tenisi Turnuvası düzenlenecek

7 saat önce

Çıldır Kaymakamlığının desteklediği ve Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenecek 31. Vergi Haftası Masa Tenisi Turnuvası 26 Şubat tarihinde başlayacak.

Vergi Haftası Etkinlikleri kapsamında Masa Tenisi Turnuvası düzenlenecek, System.String[]

Çıldır Kaymakamlığının desteklediği ve Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenecek 31. Vergi Haftası Masa Tenisi Turnuvası 26 Şubat tarihinde başlayacak.


Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut, 26 Şubat tarihinde Çıldır İmam Hatip Lisesi çok amaçlı salonunda ortaokullar ile Liseler arası masa tenisi turnuvası yapılacağını söyledi. Korkut, "Verginin tabana yayılması ve öğrencilere vergi bilincinin aşılanması amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenleyelim istedik. Bu etkinliğimize Ortaokul ve lise Öğrencilerimiz katılacak. Dereceye girecek olan sporcularımıza çeşitli hediyelerimiz var. Bu turnuvayı kaçırmayın" dedi. - ARDAHAN

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
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