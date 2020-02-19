Son Dakika › Güncel › Vergi Haftası Etkinlikleri kapsamında Masa Tenisi Turnuvası düzenlenecek - Son Dakika
Vergi Haftası Etkinlikleri kapsamında Masa Tenisi Turnuvası düzenlenecek
7 saat önce
Çıldır Kaymakamlığının desteklediği ve Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenecek 31. Vergi Haftası Masa Tenisi Turnuvası 26 Şubat tarihinde başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
Çıldır Kaymakamlığının desteklediği ve Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenecek 31. Vergi Haftası Masa Tenisi Turnuvası 26 Şubat tarihinde başlayacak.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut, 26 Şubat tarihinde Çıldır İmam Hatip Lisesi çok amaçlı salonunda ortaokullar ile Liseler arası masa tenisi turnuvası yapılacağını söyledi. Korkut, "Verginin tabana yayılması ve öğrencilere vergi bilincinin aşılanması amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenleyelim istedik. Bu etkinliğimize Ortaokul ve lise Öğrencilerimiz katılacak. Dereceye girecek olan sporcularımıza çeşitli hediyelerimiz var. Bu turnuvayı kaçırmayın" dedi. - ARDAHAN
Son Dakika Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan konuştu: Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok Rize'de koronavirüs alarmı! Tayland'dan dönen kişi gözlem altına alındı Serin ve yağışlı hava yarın sabahtan Pazar gününe kadar yurt genelinde etkili olacak