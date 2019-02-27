Vergi Haftası Kutlamaları
41 dakika önce
Tosya Vergi Dairesi Müdürü Yüksel Yormaz, beraberindeki heyetle birlikte Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin'i makamında ziyaret etti.
Tosya
Vergi Dairesi Müdürü Yüksel Yormaz, beraberindeki heyetle birlikte Vergi Haftası
etkinlikleri kapsamında Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin
'i makamında ziyaret etti.
Başkan Şahin, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Toplumda vergi bilincinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Vergi konusunda bilinçli bir toplum olmamız halinde yatırımlar ve hizmetler daha etkin ve daha kaliteli bir şekilde yürüyecektir. Toplumdaki bütün bireylere bu anlayışı mutlaka iyi bir şekilde yerleştirmemiz lazım ki ileride vergi tahsilatında istediğimiz hedeflere ulaşalım. Vergi vermesi gereken vatandaşlarımızın vergisini zamanında ve tam olarak ödemesi büyük bir önem arz ediyor. Vergi Haftası'nın, vergi konusunda bilinçli bir toplum oluşmasına vesile olmasını temenni ederim."
Tosya Vergi Dairesi Müdürü Yüksel Yormaz ise bir ülkenin kalkınması için verginin ne derece önemli olduğunu vurgulayarak vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:44 Kaynak: AA
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