Son Dakika Haberleri: Vergi Haftası Kutlanıyor

Vergi Haftası Kutlanıyor

1 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Vergi Haftası kutlandı.

Vergi Haftası Kutlanıyor, System.String[]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Vergi Haftası kutlandı.

Vergi Haftası dolayısıyla Mudanya Vergi Dairesi Müdürü İsa Polat ve personeli, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti. İsa Polat, Kaymakam Sözer'e verdiği kısa birifingle ilçede vergi tahsilatında bahsederken, Mudanyalı mükelleflerin vergilerini ödemekte örnek bir davranış sergilediğini anlatı. "Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır" diyerek verginin önemine dikkat çeken Kaymakam Sözer ise, verginin bir anlamda ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu, devletin vatandaş üzerinde, vatandaşın da devletin üzerinde hakları olduğunu söyledi.

Vergi Dairesi Müdürü İsa Polat, 2018 yılında 243 milyon lira vergi tahakkuk edildiğini, 213 milyon lira tahsil edildiği bilgisini verdi. Polat, bu yıl vergi tahsilatında yüzde 10-15 arası bir artışın meydana gelmesinin vergi affı ve yapılandırmayla geçekleştiğini açıkladı. Polat, dairelerinde 34 personel ile 7 bin 800 mükellefe hizmet verdiklerini söyledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:59 Kaynak: İHA

Bursa, Mudanya, Vergi Haftası, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Shakira, 87 Milyon TL Vergi Kaçırmakla Suçlandı! AB Mahkemesinden İspanyol Takımları Lehine Karar

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Ortak Miting Yapacağı 3 İl Belli Oldu Terör Örgütü Yandaşlarının Avrupa Konseyi Binasına Saldırdığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 21:23:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vergi Haftası Kutlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]