Vergi Haftası kutlanıyor - Son Dakika
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Vergi Haftası kutlanıyor

6 saat önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulmasında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin önemli olduğunu söyledi.

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Mersin Valisi Ali İhsan Su, kayıt dışı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulmasında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin önemli olduğunu söyledi.


Vali Su, her yıl şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan Vergi Haftası münasebetiyle Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyarette konuşan Vali Su, vergi vermenin önemine değinerek, vergi haftası etkinliklerinin toplumun tüm kesimlerinde farkındalığın artmasına yardımcı olduğunu ifade etti.


Kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulmasında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin önemine işaret eden Su, vergi haftasını kutlayarak, Başkan Güngör ve beraberindeki heyete yürüttükleri çalışmalarda başarılar diledi.


Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör ise bu yıl 31.'si kutlanan Vergi Haftası etkinliklerinin 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında düzenleneceğini ifade ederek, kutlamalar kapsamında yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgi verdi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
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