Vergi Haftası kutlanıyor - Son Dakika
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Vergi Haftası kutlanıyor

24.02.2022 15:50
Vergi Haftası kutlanıyor

Beyşehir ilçesinde 33. Vergi Haftası kutlamaları başladı.

Beyşehir ilçesinde 33. Vergi Haftası kutlamaları başladı.

Beyşehir Vergi Dairesi Müdürü Taner Akay ve beraberindekiler, 21-27 Şubat arasında kutlanan vergi haftası etkinlikleri kapsamında Beyşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Akay, ziyarette, toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl şubat ayının son haftasında Vergi Haftası'nın kutlandığını belirterek, bu anlamda desteklerinden dolayı Başkan Adil Bayındır'a teşekkür etti.

Bayındır da ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği Akay ve beraberindekilerin vergi haftasını kutlayarak, vergi bilinci oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

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Belediye Başkanlığı, Vergi Haftası, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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