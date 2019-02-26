Son Dakika Haberleri: Vergi Haftası Nedeniyle Vali Soytürk'e Ziyaret

Vergi Haftası Nedeniyle Vali Soytürk'e Ziyaret

22 dakika önce

Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş ve beraberindeki heyet Kilis Valisi Recep Soytürk'ü Vergi Haftası nedeniyle ziyaret etti.

Vergi Haftası Nedeniyle Vali Soytürk'e Ziyaret, System.String[]
Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş ve beraberindeki heyet Kilis Valisi Recep Soytürk'ü Vergi Haftası nedeniyle ziyaret etti.

Vali Soytürk, Vergi Haftası nedeniyle Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş ve beraberindeki birim amirlerinden oluşan heyeti makamında kabul etti. Vali Soytürk, her yıl olduğu gibi bu yılda Şubat ayının son haftasında kutlanacak olan Vergi Haftası boyunca yapılacak etkinlikler hakkında Defterdar Keleş'ten bilgi aldı. Ziyaretten dolayı teşekkür ederek hafta ile ilgili değerlendirmede bulunan Vali Soytürk, verginin kutsal olduğu ve ödenen vergiler ile ülkenin daha çok gelişeceği gerçeğini söyledi. Soytürk, "Özveri ile çalışan tüm Defterdarlık personelini Vergi Haftasını en içten dileklerimle kutluyor, mükelleflerimizin bol kazançlı bir yıl geçirmelerini diliyorum" dedi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:33 Kaynak: İHA

Kilis, Vergi Haftası, Yenikadinda Gösterme, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Shakira, 87 Milyon TL Vergi Kaçırmakla Suçlandı! Cinsel İlişki Vaadiyle Şoförleri Soyan Kadınları Mahalleden Kovan Şahıs, Çıkan Kavgada Katil Oldu

Temel Karamollaoğlu, Parti Kuracağı Konuşulan Gül ve Davutoğlu'na Çağrı Yaptı Evinde Su Akmayan Vatandaş Belediye Başkanı'na İsyan Etti: Cenabet Geziyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 11:55:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vergi Haftası Nedeniyle Vali Soytürk'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]