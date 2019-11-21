Son Dakika Haberleri: "Vergi iadesinin çözümü için işlemler hızlandırılacak"
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"Vergi iadesinin çözümü için işlemler hızlandırılacak"

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediyenin vergi iadeleri konusunun çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli talimatları verdiğini bildirerek, "İnşallah konunun çözümü için işlemler hızlanacak ve yıllık yaklaşık 120 milyon liralık kaybın önüne geçilmiş olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediyenin vergi iadeleri konusunun çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli talimatları verdiğini bildirerek, "İnşallah konunun çözümü için işlemler hızlanacak ve yıllık yaklaşık 120 milyon liralık kaybın önüne geçilmiş olacak." dedi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentin ihracattaki KDV iadelerinden kaynaklı olarak Sakaya Büyükşehir Belediyesinin maliye payının ciddi şekilde düştüğü ve belediye hizmetlerine finansman sağlanması konusunda kaynak sıkıntısı yaşandığı anımsatıldı.

Açıklamada, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü aktarılan Başkan Yüce'nin açıklamada şu ifadelerine yer verildi:

"Şehrimizin çözülmesi gereken en önemli konuların başında gelen vergi iadelerine ilişkin durumu Sayın Cumhurbaşkanımıza izah ettik ve destek istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız da yaşanan gelir kaybının çözülmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a gerekli talimatları verdi. İnşallah konunun çözümü için işlemler hızlanacak ve yıllık yaklaşık 120 milyon liralık kaybın önüne geçilmiş olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor, Sakarya'mıza ve tüm hemşehrilerimize selamlarını iletiyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:58 Kaynak: AA
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