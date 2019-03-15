Son Dakika Haberleri: Vergi İndirimi İçin Eksik Ödemeleri Olanlara Kolaylık

Vergi İndirimi İçin Eksik Ödemeleri Olanlara Kolaylık

20 dakika önce

Vergi indiriminden faydalanılıp faydalanılamayacağının tespitinde 2018'e ilişkin olup 2019 yılında ve sonraki dönemlere ilişkin verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde 250 liraya kadar yapılan eksik ödemeler, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içinde ödenmiş olması şartının...

Vergi İndirimi İçin Eksik Ödemeleri Olanlara Kolaylık, System.String[]
Vergi indiriminden faydalanılıp faydalanılamayacağının tespitinde 2018'e ilişkin olup 2019 yılında ve sonraki dönemlere ilişkin verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde 250 liraya kadar yapılan eksik ödemeler, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içinde ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mükelleflere vergi indirimi uygulamasıyla ilgili ek kolaylık getirildi.

Geçen yıla ilişkin olup 2019 yılında ve sonraki dönemlere ilişkin verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde vergi indiriminden faydalanılıp faydalanılamayacağının tespitinde her bir beyanname itibarıyla 250 liraya kadar yapılan eksik ödemeler, söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmeyecek.

Diğer taraftan, ilgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, öngörülen tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartı ihlal edilmiş sayılmayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:28 Kaynak: AA

Maliye, Ekonomi
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