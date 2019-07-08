Son Dakika Haberleri: Vergi indirimi ve teşvikler işe yaradı: Satılan her iki araçtan biri elektrikli
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Vergi indirimi ve teşvikler işe yaradı: Satılan her iki araçtan biri elektrikli

11 dakika önce

NORVEÇ'te ilk altı aylık verilerin sonucuna göre ülkede satılan her iki araçtan biri elektrikli olarak kayıtlara geçti.

Vergi indirimi ve teşvikler işe yaradı: Satılan her iki araçtan biri elektrikli, System.String[]
NORVEÇ'te ilk altı aylık verilerin sonucuna göre ülkede satılan her iki araçtan biri elektrikli olarak kayıtlara geçti. Ocak ve haziran ayları arasında satılan araçların yüzde 48,4'ü elektrikli araç olurken, bu oran geçen yıla göre yüzde 31,2'lik artış anlanmına geliyor. Petrolle çalışan araç satışları aynı dönemde yüzde 30 azalırken, hibrit araç satışları da yüzde 20'den, yüzde 11 seviyelerine düştü.

1 MİLYON ADETLE ÇİN BİRİNCİ

Norveç, elektrikli araçların kişi başına düşen satışlarında lider konumunda bulunurken, onu yüzde 30'luk satış oranıyla İzlanda izledi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da elektrikli araçlara ilginin tüm dünyada arttığını, 2018 yılında dünya çapında satışların yüzde 68 arttığını duyurdu. Çin, geçen yıl satılan 1 milyon elektrikli araçla en çok elektrikli aracın satıldığı ülke konumunda.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:52 
Norveç, Güncel
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