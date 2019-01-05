Vergi indirimleri çare olmadı, otomobil pazarı daraldı
1 saat önce
Otomobil sektörü vergi indirimlerine rağmen daralmayı sürdürdü.
Otomobil sektörü vergi indirimlerine rağmen daralmayı sürdürdü. Aralık 2018'de satışlar otomobil ve hafif ticari araçta yüzde 43 azalırken, yılın tamamında yüzde 35 düştü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:25
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