Son Dakika Haberleri: Vergi indirimleri çare olmadı, otomobil pazarı daraldı

Vergi indirimleri çare olmadı, otomobil pazarı daraldı

1 saat önce

Otomobil sektörü vergi indirimlerine rağmen daralmayı sürdürdü.

Vergi indirimleri çare olmadı, otomobil pazarı daraldı, System.String[]
Otomobil sektörü vergi indirimlerine rağmen daralmayı sürdürdü. Aralık 2018'de satışlar otomobil ve hafif ticari araçta yüzde 43 azalırken, yılın tamamında yüzde 35 düştü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:25 

Aralık, Ekonomi
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