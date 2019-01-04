"Vergi İndirimlerinin Uzatılması Yükselen Talebi Devam Ettirir"

Yüksek faiz ortamı ve döviz kurlarında yaşanan artışın iç pazar talebini baskıladığına dikkat çeken Cengiz Eroldu, "2018 yılının ikinci yarısında pazarda önemli daralma yaşandı; ancak yılın son iki ayında geçerli olan vergi indirimlerinin sektör için doğru atılmış bir adım olduğunu ve iç pazara hareket getirdiğini hep birlikte gördük. Bu teşviklerin üç ay daha uzatılması, sektörümüz için atılmış çok önemli ve pozitif bir karar oldu. Kasım ve Aralık aylarındaki yüksek talebin, ÖTV ve KDV indirimlerindeki desteğin Mart 2019 sonuna kadar devam etmesini öngörüyoruz" dedi.

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, yüksek faiz ortamı ve döviz kurlarında yaşanan artışın iç pazarda talebi baskılayan unsurlar olduğuna dikkat çekti. Eroldu, "2018 yılının ikinci yarısında pazarda önemli daralma yaşandı; ancak yılın son iki ayında geçerli olan vergi indirimlerinin sektör için doğru atılmış bir adım olduğunu ve iç pazara hareket getirdiğini hep birlikte gördük. Bu teşviklerin üç ay daha uzatılması, sektörümüz için atılmış çok önemli ve pozitif bir karar oldu. Kasım ve Aralık aylarındaki yüksek talebin, ÖTV ve KDV desteğiyle Mart 2019 sonuna kadar devam etmesini öngörüyoruz.Tofaş olarak yatırımlarımızı ve iş planlarımızı uzun vadeli bakış açısıyla yapıyoruz. Ülkemizin geleceğine ve yüksek büyüme potansiyeline olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

"Önemli bir dönemden geçiyoruz"

Tofaş'ın geride bıraktığı 50 yılda Türkiye otomotiv sanayisinin gelişiminde önemli rol oynadığını hatırlatan Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "İç pazara satmak üzere üretim yapan bir şirketten, dünya pazarları için ürün geliştiren ve geliştirdiği ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç eden bir şirket haline dönüştük. Şu anda da önemli bir dönüşümün yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Değişen teknoloji, dijitalleşme ve iklim değişikliği gibi unsurlar, sadece iş yapış şekillerimizi değil, yaşam tarzını, dolayısıyla müşteri beklentilerini de değiştiriyor. Amacımız, ilk elli yılımızda yakaladığımız başarıyı, müşterileri için değer üreten, çalışanlarının ve iş ortaklarının, parçası olmaktan gurur duydukları, küresel bir şirket olarak devam ettirmek.2019 yılında da uzun vadeli bakışımız ve ana konu başlıklarımız değişmeyecek" dedi.

"Ar-Ge ve dijital teknolojilere yatırım yapmayı sürdüreceğiz"

2019 yılında Ar-Ge ve dijital teknolojilere yatırım yapmaya devam ederek rekabetçiliği artırmayı hedeflediklerini de ifade eden Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu "2019 yılında nakit ve işletme sermayesi yönetimi her zaman olduğundan daha önemli olacak. Önemli olan yaşanan ekonomik olumsuzluklardan güçlenerek ve daha çevik hale gelerek çıkabilmektir. Bunu başaran firmalar kuşkusuz bir adım öne çıkacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.