Vergi Kaçıran Kimse Şehrül Emin Olabilir Mi?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Vergi kaçıran, kendi ifadesinde açık bir şekilde 'Eğer ben bunu bu şekilde gösterirsem, 300 bin dolar vergi ödemek zorunda kalırım' diyen bir kimse, şehrül emin olabilir mi?" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Vergi kaçıran, kendi ifadesinde açık bir şekilde 'Eğer ben bunu bu şekilde gösterirsem, 300 bin dolar vergi ödemek zorunda kalırım' diyen bir kimse, şehrül emin olabilir mi?" dedi.



Ünal, Kahramanmaraş'ta Birlik Vakfı'nı ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle İYİ Parti, Saadet Partisi ve CHP'nin listelerinden, terör örgütü PKK ile iltisaklı HDP'li belediye meclis üyesi adayı gösterilen kişiler olduğunun net bir şekilde görüldüğünü söyledi.



Bu meclis üyesi adaylarının geçmişte Öcalan'a dönük destek mitinglerine katılmalarından, terör örgütü PKK'ya dönük açıklamalarına kadar her şeyin kamuoyunun önünde olduğunu dile getiren Ünal, "15 Temmuz gecesi kalkışma olduğunda darbeciler bu milletin varlığına, istiklaline, istikbaline dönük kalkışma gerçekleştirdiğinde belediyeler ne yaptı? İş makineleriyle ve bütün imkanlarıyla darbecilere dönük bir mücadele örneği gösterildi. Türkiye'de özellikle AK Partili belediyelerin bütün illerde gecenin ilk saatlerinden itibaren darbenin engellenmesine dönük verdiği mücadele de biliniyor. Kahramanmaraş'ta da aynı şey yaşandı." ifadelerini kullandı.



Mahir Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben şu soruyu soruyorum; 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyen, 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen, FETÖ'cüleri yargılayan mahkemeleri, savcı ve hakimleri suçlayan, 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden darbecilere 'Mehmetçik' diyenler, acaba o gün onların belediyeleri, onların anlayışı, onların zihniyeti, o gece darbeye karşı gelir miydi? FETÖ'nün söylemini kullanan, 15 Temmuz'a 'Kontrollü darbe' diyen, o gece darbe için sokağa çıkan asker kılıklı FETÖ'cülere 'hapisteki Mehmetçikler' diyenler, acaba o gece imkanları olsaydı o darbeye karşı çıkarlar mıydı? Bu sorunun cevabı Türkiye'nin önümüzdeki süreçte yapacağı seçimin de aslında cevabı."



Birilerinin Türkiye'nin beka sorunu olmadığını öne sürdüğünü dile getiren Ünal, "Türkiye'yi diz çöktürmek isteyenlerin, Türkiye'yi teslimiyetçi politikalara razı etmek isteyenlerin Türkiye'ye dönük saldırılar var. Bütün bunlar ortadayken Yeni Zelanda'da 51 Müslümanı şehit eden katil bile hedefine Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'yi, Ayasofya'yı koyarken, birilerinin kalkıp sanki biz bir İskandinav ülkesiymişiz gibi davranıyor olması, içinde bulunduğumuz coğrafyayı ve Türkiye'nin savunma sanayiden, ekonomiye kadar her alanda verdiği mücadeleyi görmezden gelmeleridir, en hafifiyle gaflettir." diye konuştu.



Ünal, Türkiye genelinde milletin Cumhur İttifakı'na tam destek verdiğini ifade ederek, vatandaşların kimin ne yapmak istediğini iyi bildiğini söyledi.



"Türkiye'de her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor"



Ünal, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki "sahte senet" iddialarını da anımsatarak, şunları kaydetti:



"Yerel mahkemenin verdiği karar nedir? Sahte senede icra takibinde bulunmak. Sahte senetle icra takibinde bulunmuş olduğunu Mansur Yavaş'ın, 2016'da Yargıtay onaylamış. Siyaset olarak burada basit bir soru soruyoruz. Sahte senetle icra takibinde bulunan bir kimse belediye başkanı olabilir mi? Bir şehir o isme emanet edilebilir mi? Sorduğumuz soru budur. Vergi kaçıran, kendi ifadesinde açık bir şekilde 'Eğer ben bunu bu şekilde gösterirsem, 300 bin dolar vergi ödemek zorunda kalırım' diyen bir kimse, şehrül emin olabilir mi? Alacağı olan miktarın, hangi hizmetin karşılığında olduğunu bile açıklayamayan kimse, emanet alıp şehrül emin olabilir mi? Biz bunları soruyoruz. Bunları da siyasetin sormak gibi bir sorumluluğu var. Türkiye'de her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor."



Birilerinin nefret üzerinden Türkiye'nin çözülmesi gereken sorunlarını derinleştirerek iktidar olacağını zannettiğini dile getiren Ünal, AK Parti olarak 17 yıldan beri ülkenin sorunlarını çözdüklerini, siyasetin de görevinin sorun çözmek olduğunu belirtti.



Ünal, sorunları çözme kapasitesinin de önemli olduğunu ifade ederek, "Sorun çözme kapasitesi olan tek siyasi parti de AK Parti'dir. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meral Akşener'in Türkiye'nin sorunlarını çözebileceğini düşünebiliyor musunuz? Hayır. Vatandaş da bunun farkında ve 'yaparsa yine AK Parti yapar', 'çözerse yine AK Parti çözer' diyor. O yüzden Türkiye genelinde de Kahramanmaraş özelinde de durumumuz gayet iyi. Pazar günü de çok güzel bir sonuçla seçimleri nihayetlendireceğiz. Şimdiden seçimler Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun. Demokrasi şölenimiz hayırlı olsun." dedi.

