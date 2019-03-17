Vergi kaçıranları ihbar edenlere 6,4 milyon liralık ikramiye
1 saat önce
Geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden 391 kişiye yapılan ödeme 6,4 milyon lirayı buldu.
Geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden 391 kişiye yapılan ödeme 6,4 milyon lirayı buldu. Son 5 yılda "muhbirlere" dağıtılan ikramiye yaklaşık 35 milyon lira oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:15
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