Vergi kaçıranları ihbar edenlere 6,4 milyon liralık ikramiye

Geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden 391 kişiye yapılan ödeme 6,4 milyon lirayı buldu.

Geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden 391 kişiye yapılan ödeme 6,4 milyon lirayı buldu. Son 5 yılda "muhbirlere" dağıtılan ikramiye yaklaşık 35 milyon lira oldu.

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