Son Dakika Haberleri: Vergi kaçıranları ihbar edenlere 6,4 milyon liralık ikramiye

Vergi kaçıranları ihbar edenlere 6,4 milyon liralık ikramiye

1 saat önce

Geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden 391 kişiye yapılan ödeme 6,4 milyon lirayı buldu.

Vergi kaçıranları ihbar edenlere 6,4 milyon liralık ikramiye, System.String[]
Geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden 391 kişiye yapılan ödeme 6,4 milyon lirayı buldu. Son 5 yılda "muhbirlere" dağıtılan ikramiye yaklaşık 35 milyon lira oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:15 

Ekonomi
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