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Vergi kanununda önemli değişiklikler yolda! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tek tek sıraladı - Son Dakika

Vergi kanununda önemli değişiklikler yolda! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tek tek sıraladı

25.06.2021 11:12

Gaziantep'te iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, üretim, istihdam, yatırım ve ihracat alanlarını desteklemek için vergi usul kanununda önemli değişiklikler yapılacağını belirtti. Elvan düzenlemede değerleme hükümleri, kurumlar vergisi indirimi, matrah artırımı, vergi incelemesi, uzun vadeli finansman desteği ve halka arz gibi konuların yer alacağını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma programında önemli açıklamalarda bulundu. Yılın ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin umutlu konuşan Bakan Elvan, yüzde 20 seviyelerinde büyüme gerçekleşebileceğini söyledi. Elvan, vergi kanununda da önemli değişiklikler yapılacağını açıkladı.

Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları:

Oldukça zorlu geçen bir yılın ardından küresel aktivite toparlanmaya başladı. Hizmetler sektörü zayıf performans gösteriyor. Sektörel iyileşme tabana yayılmış durumda değil. Ekonomik aktivite canlı da olsa salgın döneminin getirdiği bir takım yapısal sorunlar da var, bunlardan birisi küresel enflasyon baskısı. Olağanüstü parasal genişleme, kuraklık, salgınla artan stoklama eğilimi ve tedarik zincirindeki aksamaların etkisiyle tüm dünyada emtia fiyatları artmaya başladı. Gelişmeler para politikaları üzerinde baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Fed tarafından sözlü iletişim ile aktarılan bir cümle bile ani bir dalgalanmaya yol açabiliyor. Hizmet sektörünün zayıf seyretmesi istihdam üzerinde baskı yaratıyor. Süreç boyunca salgından etkilenen tüm kesimler için tedbirler aldık. Tedbirler konusunda ilave adımlar atmaya devam edeceğiz. Aşılama konusunda son haftalarda önemli bir ivmelenme söz konusu, bu durumun çok kısa sürede turizm başta olmak üzere hizmetler sektörüne canlanma getireceğini düşünüyorum. İkinci çeyrek için çift haneli bir büyüme rakamı bekliyoruz. İkinci çeyrekte yüzde 20'lerde büyüme bekliyoruz.

"CARİ AÇIK TARAFINDA BU SENE SORUN GÖRMÜYORUZ"

Şubat ayında yaptığımız düzenlemelerin de etkisiyle altın ithalatında önemli yavaşlama görmeye başladık, iç talebin kontrollü devam etmesi ve turizm gelirlerinin artması şartıyla cari açık tarafında bu sene sorun görmüyoruz. Bu sene için milli gelire oranla %3,5'luk bir bütçe açığı hedefi ortaya koyduk. Mali alanı vatandaşlarımız için kullanmaktan asla çekinmeyeceğiz, bunu yaparken de orta vadeli hedeflerimizden sapmayacağız. Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor, sorun enflasyonda ve döviz kurunun oynaklığında.

"YATIRIM İÇİN FİYAT İSTİKRARI ŞART"

Ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı, fiyat istikrarı olmaksızın büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Yatırım için daha az belirsizlik, dolayısıyla fiyat istikrarı şart. Bu noktada Merkez Bankası'nın fiyat istikrarına odaklı kararlı bir duruş sergilemesi çok önemli. Disiplinli ve öngöürlebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecektir. Enflasyonla mücadeleyi sadece para politikası perspektifinde görmüyoruz, mali politikamız ve yapısal politikamız fiyat istikrarını destekler niteliktedir. Gerekmesi durumunda makroihtiyati tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz. Kaliteli bir büyüme patikasına ve daha adaletli bir gelir dağılımına ihtiyacımız var. Tüm bunlar için yüksek enflasyondan kurtulmamız şart. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat bizim için olmazsa olmaz dörtlü ayağımız.

"VERGİ USUL VE KANUNUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIZ"

Bu alanları desteklemek üzere veri istisnaları ve teşvikler getirdik. Vergi usul kanununda önemli değişiklikler yapacağız. Bunların başında iktisadi faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin değerlemeler yer alıyor. Değerleme hükümlerini güncelleyeceğiz. Nakit sermaye artırımında %50 olarak uyguladığımız kurumlar vergisi indirimini, artırılan sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda %75 olarak uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız.

Matrah artırımı düzenlemesi yaptık, 2016-2020 yıllarına ait gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir, kurumlar, stopaj ve KDV vergileri için matrah artırımı yapılabilecek. Vergi türleri için vergi incelemesi yapılmayacak, böylece işletmelerin geçmiş yerine geleceğe odaklanmalarını istiyoruz. Şirketlerimize uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman sağlama konusu gündemimizde. Halka arzların kolaylaştırılması yoluyla şirketlerimizin sermaye yapısını güçlendirmek için çalışıyoruz.

"HALKA ARZ İLE 2 PUANLIK KURUMLAR VERGİSİNDEN YARARLANABİLİRSİNİZ"

Karşımızda sadece bankalar yok, bir de sermaye piyasaları var, yatırımcıların ve şirketlerimizin sermaye piyasalarına ilgisi önemli düzeyde arttı. Halka arzlar yoluyla özkaynak finansmanı sağlayarak sermaye yapınızı güçlendirebilirsiniz. Halka arz olan şirketlere getirilen 2 puanlık kurumlar vergisinden yararlanabilirsiniz. Aile şirketlerinin ömrü uzun değil, bunu kurumsallaştırarak aşabilirsiniz, halka arz sonrası şirketiniz daha görünür ve bilinir hale geleceği için yerli ve yabancı şirketlerle iş yapma imkanlarınız da artar. Pay değeri şeffaf bir şekilde belirlendiği için alınıp satılması daha kolay hale gelir. Payları teminat göstererek kredi imkanlarından daha kolay ve uygun koşullarda faydalanabilirsiniz.

Son bir yılda Gaziantep'ten hiçbir şirket halka arz başvurusu yapmamış, sanayi üssü olan Gaziantep'e bu performans yakışmıyor. Benzer şehirler halka arzı alternatif bir finansman mecrası olarak kullanıyor. Gaziantep için şehirden en az 5 şirket borsada işlem görmeli hedefi koyalım.

Bundan böyle Kredi Garanti Fonu'nun teminat verirken gözeteceği ilk unsur doğru yere ve doğru işe gideceği kredilerin teminatlandırılması olacaktır. KGF teminatlı kredileri tedarik zincirini güçlendirmek için de kullanacağız. İhracatçılarımızın en kolay şekilde ulaşması için çalışmalarımız olacak, finansman kaynaklarımızı artıracağız. Önümüzdeki dönemde açıklayacağımız Eximbank kredilerimizle ihracatçılarımızın daha fazla yanında ve yakınında olacağız.

Vergi kanununda önemli değişiklikler yolda! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tek tek sıraladı

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Son Dakika Ekonomi Vergi kanununda önemli değişiklikler yolda! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tek tek sıraladı - Son Dakika Ekonomi


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