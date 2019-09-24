Son Dakika Haberleri: Vergi kaybına yol açan işletmelere uygulanacak cezalar değiştiriliyor
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Vergi kaybına yol açan işletmelere uygulanacak cezalar değiştiriliyor

1 saat önce

Gümrük Kanunu'nda, idari para cezalarının miktarının güncellenmesi, gümrük cezalarına yönelik yapılacak uzlaşma başvuru süresi gibi önemli düzenlemeleri içeren 20 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Vergi kaybına yol açan işletmelere uygulanacak cezalar değiştiriliyor, System.String[]

Gümrük Kanunu'nda, idari para cezalarının miktarının güncellenmesi, gümrük cezalarına yönelik yapılacak uzlaşma başvuru süresi gibi önemli düzenlemeleri içeren 20 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:40 
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