Vergi kaybına yol açan işletmelere uygulanacak cezalar değiştiriliyor
1 saat önce
Gümrük Kanunu'nda, idari para cezalarının miktarının güncellenmesi, gümrük cezalarına yönelik yapılacak uzlaşma başvuru süresi gibi önemli düzenlemeleri içeren 20 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.
Gümrük Kanunu'nda, idari para cezalarının miktarının güncellenmesi, gümrük cezalarına yönelik yapılacak uzlaşma başvuru süresi gibi önemli düzenlemeleri içeren 20 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim zirvesinde konuştu: Plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun eşi Amerika'da 6 milyar dolarlık yatırımın başına geçti "Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi "Kızım kaçırıldı" diyerek canlı yayına çıkan babanın, engelli kızını pazarladığı ortaya çıktı