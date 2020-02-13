Vergi konusunda AB'nin kara listesine girmemesi için Türkiye'ye ek süre - Son Dakika
Son Dakika Dünya Vergi konusunda AB'nin kara listesine girmemesi için Türkiye'ye ek süre - Son Dakika Dünya

Vergi konusunda AB'nin kara listesine girmemesi için Türkiye'ye ek süre

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) vergi şeffaflığı konusunda gerekli standartları sağlaması için Türkiye’ye ek süre vermek konusunda ön uzlaşıya vardı. Nihai onay 20 Şubat'ta gerçekleşecek olan maliye bakanları toplantısında verilecek.

Vergi konusunda AB'nin kara listesine girmemesi için Türkiye'ye ek süre, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) vergi şeffaflığı konusunda gerekli standartları sağlaması için Türkiye'ye ek süre verme konusunda ön uzlaşıya vardı.


AB diplomatlarının verdiği bilgiye göre, varılan bu ön anlaşma ile Türkiye'nin bu alanda kara listeye alınması da şimdilik ertelenmiş oldu. Bu kararın Brüksel ile Ankara arasında yeni bir gerilim yaşanmaması için alındığı söyleniyor.

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Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:30 
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