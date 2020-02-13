Son Dakika › Dünya › Vergi konusunda AB'nin kara listesine girmemesi için Türkiye'ye ek süre - Son Dakika Dünya
Vergi konusunda AB'nin kara listesine girmemesi için Türkiye'ye ek süre
6 saat önce
Avrupa Birliği (AB) vergi şeffaflığı konusunda gerekli standartları sağlaması için Türkiye’ye ek süre vermek konusunda ön uzlaşıya vardı. Nihai onay 20 Şubat'ta gerçekleşecek olan maliye bakanları toplantısında verilecek.
Avrupa Birliği (AB) vergi şeffaflığı konusunda gerekli standartları sağlaması için Türkiye'ye ek süre verme konusunda ön uzlaşıya vardı.
AB diplomatlarının verdiği bilgiye göre, varılan bu ön anlaşma ile Türkiye'nin bu alanda kara listeye alınması da şimdilik ertelenmiş oldu. Bu kararın Brüksel ile Ankara arasında yeni bir gerilim yaşanmaması için alındığı söyleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:30
Son Dakika 'Robin Hood' bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı 30 bin kişiyi dolandırdığı için kırmızı bültenle aranan ikinci 'Tosuncuk' yakalandı Son dakika: Hulusi Akar: İdlib'e ilave birlikler gönderiyoruz Türkiye atıflı reklam filmiyle tepki alan İskandinav Hava Yolları: Mesajımızın arkasındayız