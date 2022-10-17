Vergi Memurlarının Ceza Kestiği Sincanlı Esnaf: "Kasada Para Bitmiş Herhalde. 'Kaşının Üstünde Gözün Var' Dediler, Bin Lira Yazdılar"

CHP Parti Meclisi üyesi Umut Akdoğan, Ankara'nın Sincan ilçesinde vergi memurlarının ceza kestiği esnafı ziyaret etti. Sincanlı bir esnaf, "Kasada para bitmiş herhalde. 'Kaşının üstünde gözün var' dediler, bin lira yazdılar" dedi.

Umut Akdoğan, Sincan'da geçen hafta vergi memurlarının ceza kestiği esnafın sorunlarını dinledi. Ekonomik kriz nedeniyle geçim sıkıntısı çektiğini belirten esnaf, Akdoğan'a vergi memurlarının kestiği cezalardan dert yandı. Bir esnaf, Akdoğan'a şunları anlattı:

"'BİZİMLE NEDEN UĞRAŞIYORSUNUZ, GİDİN BÜYÜKLERLE UĞRAŞIN' DEDİM, SES YOK"

"Z raporlarına baktılar, nakit fiş kesmemişiz güya, ceza yazıp gidiyor. 'Yasal mı bu yaptığınız' dedim. 'Defterlerinizi incelemeye alırız' dediler. Herkese yazar, yani bir bana değil. Bir baştan bir başa herkese yazıp gittiler. 'Bizimle neden uğraşıyorsunuz, gidin büyüklerle uğraşın' dedim, ses yok. Onlara güçleri yetmiyor."

Başka bir esnaf, "'Rutin, bugün herkese uğrayacağız' dediler, uğradılar bize de. Gerekçesi yok. Bize bin TL kestiler diye hatırlıyorum. 'Daha derine inersek daha zararlı çıkarsınız' dediler" diye konuştu.

"KİMSE ESNAFIN YANINDA DEĞİL Kİ"

Bir diğer esnaf da "Pandemi oldu, esnaf o kadar sıkıntıya girdi, hiçbir şekilde esnafın yanında olmadı. Yalandan Halk Bankası'na bir kredi çıkarttırdı. Yalandan, çocuğun eline sadaka verir gibi. Adam, 'Ben her şekilde yazarım' diyor. 'Biz geldik, ihbar var' diyor. İhbar bir tek bana mı var? Sincan'da ne kadar esnaf varsa hepsine girdiler. Para kaynağı lazım şu anda. Günah keçisiyiz biz. Asgari ücreti diyor, tamam sen asgari ücreti yükselttin, hiç esnafın durumuna bakıyor musun? İşçi çıkaran çıkarana. Şu an siftah yok 5 kuruş yok. Kimse esnafın yanında değil ki" dedi.

"EVRAKLARIMIZ, HER ŞEYİMİZ TAM, BİN LİRA KESTİLER"

Başka bir esnaf da yaşadığı duyurumu şöyle aktardı:

"İşlerimiz zaten durgun. Kesmek için geldiler. Evraklarımız, her şeyimiz tam, bin lira kestiler. Yüzde 80'ine, 90'ına kestiler. Kendi deyişlerine göre, Sincan'a sırf ceza kesmek için 78-80 tane çift kişilik ekip girmiş. Siftah yok daha. 7 gün açıyorsun, 3-4 günü sıkıntılı geçiyor."

"KASADA PARA BİTMİŞ HERHALDE. 'KAŞININ ÜSTÜNDE GÖZÜN VAR' DEDİLER, BİN LİRA YAZDILAR"

Bir esnaf da "Kasada para bitmiş herhalde. 'Kaşının üstünde gözün var' dediler, bin lira yazdılar. Zaten elektrik malum, geçen ay bin bira geldi, bu ay bin 396 geldi. Hata bizde, seçmeyeceğiz" diye konuştu.

CHP Parti Meclisi Umut Akdoğan da ziyaretlerinin ardından şunları söyledi:

"SİNCAN'DA ESNAF SİFTAH YAPAMAZ DURUMDA, BU CEZALANDIRMA YÖNTEMİNE SON VERİN"

"Geçtiğimiz haftalarda, kan ağlayan Sincan esnafına bir grup vergi memuru arkadaşımız gönderiliyor. Vergi memuru arkadaşımız, esnafa giriyorlar, 'Ceza yazacağız' diyorlar. Gerekçesi birçok esnafımıza söylenmiyor bile ve esnafımız bu cezaları ödemek zorunda kalıyor.

Son on yılda 100 milyar TL'nin üzerinde bedelle 167 kamu ihalesi verilen 'beş kardeşler kebap salonu'na para yetiştiremediğiniz için mi esnaf kardeşlerimizle vergi memuru arkadaşlarımızı karşı karşıya getiriyorsunuz? Uçaklarınıza, saraylarınıza, saltanatınıza para yetiştirebilmek için mi esnafımızla vergi memuru arkadaşlarımızı karşı karşıya getiriyorsunuz? Suriyelilere, Afganlara 50 milyar doların üzerinde para harcadık, 'bir 50 milyar dolar daha harcayalım' diye mi kan ağlayan esnafımızla vergi memuru arkadaşlarımıza karşı karşıya getiriyorsunuz? Her dönemde size oy veren Sincanlılar, beş yıldır kapısını çalmadığınız Sincanlılar, ama vergi cezalarını gönderdiğiniz yine Sincanlılar. Buradan çağrı yapıyoruz; israf musluklarını kapatın. Sarayınızın elektriklerini kapatın, uçaklarınızı hangarlarına kapatın ve esnafımızın üstüne gitme defterini kapatın. Sincan'da esnaf, değil bir günde, belki bir haftada siftah yapamaz durumda. Bu cezalandırma yöntemine son verin."