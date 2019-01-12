Son Dakika Haberleri: Vergi Müfettiş Yardımcıları Atama Bekliyor

Vergi Müfettiş Yardımcıları Atama Bekliyor

1 saat önce

Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığında görev yapan vergi müfettiş yardımcılarının atama bekledikleri belirtildi.

Vergi Müfettiş Yardımcıları Atama Bekliyor, System.String[]
Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığında görev yapan vergi müfettiş yardımcılarının atama bekledikleri belirtildi.

Maliye Bakanlığı'na bağlı VDK bünyesinde görev yapan 5 bin 209 vergi müfettiş yardımcısından 2 bin 456'sının atama beklediği ifade edildi. Üç yıl önce yeterlik sınavında başarılı oldukları ve hala atamalarının gerçekleşmediği iddia edilen vergi müfettiş yardımcıları sosyal medyada gündem oldu.

Vergi müfettiş yardımcılarının atama sorunu Twitter'da en çok konuşulan konu oldu. Yapılan binlerce paylaşımda 'vergi müfettiş yardımcılarının atama durumu' öne çıkarken birçok paylaşımda da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın profilinin etiketlendiği görüldü.

Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığında 225 vergi başmüfettişi, 2 bin 842 vergi müfettişi, 5 bin 209 vergi müfettiş yardımcısı görev yapıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:55 Kaynak: İHA

Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MEB, Ortaokulun Bodrum Katında Yaşanan Skandal Sonrası Harekete Geçti YSK, 17 Ocak'a Kadar Asıl Adresine Taşınmayan Seçmenin Oy Kullanamayacağını Duyurdu

Erdoğan, Ağlayan Çocuğa Böyle Seslendi: Deden Kurban Olsun Sana Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kocaeli İlçe Başkan Adaylarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 17:30:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vergi Müfettiş Yardımcıları Atama Bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]