Son Dakika Haberleri: Vergi müfettişi adaylarına "yeterlik sınavı" için ikinci şans
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Vergi müfettişi adaylarına "yeterlik sınavı" için ikinci şans

25 dakika önce

Vergi Denetim Kurulunun (VDK) düzenlediği vergi müfettişliği yazılı sınavında gerekli puanı alan fakat yeterlik sınavlarında başarılı olamayan vergi müfettiş yardımcıları, bir defaya mahsus olmak üzere tekrar birinci yeterlik sözlü sınavına girebilecek.

Vergi müfettişi adaylarına
Vergi Denetim Kurulunun (VDK) düzenlediği vergi müfettişliği yazılı sınavında gerekli puanı alan fakat yeterlik sınavlarında başarılı olamayan vergi müfettiş yardımcıları, bir defaya mahsus olmak üzere tekrar birinci yeterlik sözlü sınavına girebilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığının, Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, vergi müfettişliği yazılı sınavında gerekli puanı alan ancak yeterlik sınavlarında başarılı olamayan vergi müfettiş yardımcıları, bir defaya mahsus olmak üzere tekrar birinci yeterlik sözlü sınavına çağrılacak.
Sözlü sınav, vergi müfettiş yardımcısının yeterlik yazılı sınav konularına ilişkin sorulacak sorulara verdiği cevapların, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün, liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun, öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirilmesi suretiyle yapılacak.
Vergi Denetim Kurulu, Maliye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:58 Kaynak: AA
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