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Vergi Müfettişleri Derneği'nde yeni dönem - Son Dakika

Vergi Müfettişleri Derneği'nde yeni dönem

18.09.2021 15:42
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Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) 29'uncu Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Halis Başli VMD Genel Başkanı seçildi.

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) 29'uncu Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Halis Başli VMD Genel Başkanı seçildi.

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) 29'uncu Seçimli Olağan Genel Kurulu, Ankara'da TOBB Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Ahmet Halis Başli, Ömer Faruk Zengin ve Gökhan Yıldız'ın adaylığıyla üç listeyle gidilen olan seçimde Zengin ve Yıldız'ın listelerini birleştirmesiyle iki listeyle yapılan seçimde oyların yüzde 62'sini alan Ahmet Halis Başli VMD Genel Başkanı seçildi.

Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan vergi müfettişi ve vergi müfettiş yardımcılarının oy kullandığı genel kurula çok sayıda davetli katıldı. Sabah başlayan genel kurul, 17.40 gibi oy verme işleminin tamamlanmasıyla oy pusulalarının sayımına başlandı.

Oyların çoğunu alan Ahmet Halis Başli seçimin kazananı oldu. Vergi Müfettişleri Derneği, Genel Merkezi Ankara'da olup, İstanbul, İzmir, Adana'da şubeleri, 5 ilde temsilcilikleri ve 4 binin üzerinde üyesi bulunuyor.

BAŞLİ: MESLEKTAŞLARIMIZIN SORUNLARINI ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ

Genel kurulda oyların çoğunu alarak Genel Başkan seçilen Ahmet Halis Başli, "Birlikte seçime girdiğimiz diğer başkan adayı üstatlarımızı asla rakip olarak görmediğimizi bilakis derin kurumsal hafızaları ve engin tecrübeleriyle kendilerini bize yol gösterecek birer fener olarak gördüğümüzü özellikle belirtmek isterim. Bu vesileyle, dernek yönetiminde uzun süreler bilfiil görev yapmış olan Sayın Ömer Faruk Zengin ve Gökhan Yıldız üstadımız nezdinde tüm üstat ve meslektaşlarımızın önümüzdeki süreçte bizlere sunacakları paha biçilmez destekleri için şimdiden teşekkür ederim. Ayrıca yeni yönetim kurulumuzun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"TÜM ENERJİMİZLE ÇALIŞACAĞIMIZDAN ŞÜPHENİZ OLMASIN"

Meslektaşlarının sorunlarının çözümü için çalışacaklarını ifade eden Başli şöyle konuştu:

"Sunduğumuz projelerde ve belirlediğimiz hizmet anlayışının hedefinde müşterek hareket etme, akılcı mücadele, doğru kanallarla iletişim kurma ve meslektaşlarımızın çıkarlarının korunması yer almaktadır. Çıktığımız bu yolda sorumlu ve dayanışmacı yönetim anlayışıyla disiplin ve olgunluk içerisinde mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturulmasını ve kurum kültürü ve aidiyetinin sağlanması için gayretle, sabırla ve tüm enerjimizle çalışacağımızdan şüpheniz olmasın."

İstişare kültürüyle hareket edeceklerini belirten Başli, iki yıllık başkanlık sürecinde yapacakları çalışmaları seçim beyannamesi adı altında şöyle sıraladı:

"Mali haklarımızın iyileştirmesine, sosyal imkanlarımızın artırılmasına, yardımcılık döneminde karşılaşılan sorunlara, çalışma koşullarının iyileştirmesine, mesleki saygınlığımızın artırılmasına, derneğimizin yönetim anlayışına yönelik çalışmalar geçekleştireceğiz."

ZENGİN: DİĞER KAMU KURUMLARINA ÖRNEK OLUYORUZ

Adaylardan ve aynı zamanda VMD İzmir Şube Başkanı olan Ömer Faruk Zengin ise meslek hayatında bir sorun veya haksız uygulama ile karşılaşıldığında verdikleri mücadeleyle diğer kamu kurumlarına adeta örnek olduklarını ifade ederek, "Bir taraftan mesleki haklarımız ihlal edilirken diğer taraftan vatandaşlarımızın haklarına riayet ederek fedakarca çalışmaya devam ediyoruz. Tüm şartları sağlamış ve uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen daha müfettiş kadrosuna ataması yapılmamış meslektaşlarımızın olması izah edilecek bir durum olmaktan çıkmıştır. Maddi ve psikolojik olarak dayanması çok güç olan bu durum karşısında sesimizi çok net olarak çıkarmamız gerekmektedir"ifadelerini kullandı.

KUBUŞ: YÖNETİMİMİZ HİÇBİR ZAMAN DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİNİ KARTVİZİT OLARAK KULLANMAMIŞTIR

Genel kurulda konuşan VMD eski Genel Başkanı Özgür Kubuş da görevde bulundukları süre boyunca yönetim kurulu üyelerinin dernek tüzel kişiliğinin önüne geçmediğini belirtti. Ayrıca her platformda dernek tüzel kişiliğinin anılmasına dikkat gösterdiklerine vurgu yapan Kubuş,  "Yönetimimiz, her türlü kişisel hırstan arınarak genel kurulun teveccühüne mazhar olduğu için sorumluluktan kaçmamak amacıyla yönetime talip olmuştur. Bu nedenle hiçbir şahsi hırs ve bireysel menfaat yönetim sürecinde ön plana çıkmamıştır" dedi.

DOĞAN: MESLEKTAŞLARIMIZIN HER ANINDA YANINDA OLMAYI KENDİMİZE DÜSTUR EDİNDİK

Görevi halefi Ahmet Halis Başli'ye devreden 28'inci Dönem VMD Genel Başkanı Tülin Doğan ise kürsüde yaptığı konuşmada, pandemi gibi zor bir dönemde görev yaptıklarını belirterek "Bayrağı devraldığımız ve üyesi olduğum yönetim kurulu, Türkiye'nin hayli fırtınalı bir döneminde görev yaptı. Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışma ekibimizin bu dönemde gösterdikleri fedakarlıklar için şükranlarımı sunuyorum. Özgür Kubuş üstadımız, 3 yıllık genel başkanlığı görevi boyunca derneğimize büyük bir vizyon katarak kısa sürede çok büyük adımlar atmış, bizlere yol gösterici olmuştur. Katılımcı, destekleyici bir dernek yönetimi olma vizyonunu ve mesleki birlikteliği kurumsal bir bakış açısıyla bizlere her zaman hissettirmiştir. Derneğimize katkılarından dolayı kendisine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Dört yıllık süreçte yapılan hizmetlere değinen Doğan, teknoloji, bilim, sanat, edebiyat, hukuk, ekonomi, finans ve mesleki konularda birçok faaliyet gerçekleştirildiğini, pek çok organizasyonun altına imza atıldığını belirtti. Ayrıca Doğan, online ortamda birbirinden farklı konu ve alanında uzman konuklar ile birlikte gerçekleştirilen 'Zirve 2021-Değişim' programı; sanattan ticarete, borsadan tarihe, denetimden ekonomiye ilişkin konularla Zirveyi 12 oturumda başarı ile tamamladıklarını ifade etti.

Doğan şöyle konuştu:

'Zirve 2021-Değişim' programından, mevzuat ve mesleki literatüre katkı sağlayan kitap ve dergilerin yayım ve takibine, ücretsiz avukatlık hizmetinden, vefat eden meslektaşlarımızın geride kalan yetimlerine yardıma kadar sorumluluk bilincinde birçok alanda çalışmalar gerçekleştirdik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başarılı ve ünlü iş kadınlarımızı ve sanatçılarımızı bir araya getirerek iş ve sosyal hayatta kadının gücünü bir kez daha dile getirdik. Meslektaşlarımızın her anında yanında olmayı kendimize düstur edindik. Bu amaçla, çeşitli yardım kampanyaları düzenleyerek ihtiyacı olan meslektaşlarımıza mülk edinimi, tedavi masraflarının karşılanması gibi amaçlar ile yardım kampanyaları düzenledik."

Vergi Müfettişleri Derneği'nin yönetimi ise şu şekilde:

Yönetim kurulu asil üyeleri; Ahmet Halis Başli (Genel Başkan), Talha Demirtaş, Mehmet Derici, Tugay Koska, Yusuf Cihad Demet, Perihan Ek, Ethem Kaya, Furkan Erol ve Nihal Dağ'dan oluşuyor. Denetim Kurulu'nda ise, Nihan Kübra Sadıklı, Nuri Tokgöz ve Naim Eker yer aldı.

Derneğin Yönetim Kurulu yedek listesinde ise Zafer İlhan, Mehmet Güner, Murat Güllü, Fatih Mustafa Olcay, Hüseyin Akal, Ebru Keskin, Özge Ünal, Kağan Kaya ve Ömer Bayık isimleri yer aldı.

Denetim kurulu yedek listesi ise şu şekilde: "Özgenur Çöllü, Muhammet Mustafa Demirel ve Cihad Karacan."


Vergi Müfettişleri Derneği'nde yeni dönem
Vergi Müfettişleri Derneği'nde yeni dönem
Vergi Müfettişleri Derneği'nde yeni dönem
Vergi Müfettişleri Derneği'nde yeni dönem
Vergi Müfettişleri Derneği'nde yeni dönem
Vergi Müfettişleri Derneği'nde yeni dönem
Vergi Müfettişleri Derneği'nde yeni dönem

Türkiye, Ankara, İzmir, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Vergi Müfettişleri Derneği'nde yeni dönem - Son Dakika Ekonomi


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