Vergi müfettişlerinin görevlendirilmesine düzenleme
1 saat önce
Vergi müfettişlerinin görev yerlerinin belirlenmesine ilişkin hususlar hizmetin gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak düzenlendi.
Vergi müfettişlerinin görev yerlerinin belirlenmesine ilişkin hususlar hizmetin gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:06
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