Son Dakika Haberleri: Vergi müfettişlerinin görevlendirilmesine düzenleme
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Vergi müfettişlerinin görevlendirilmesine düzenleme

1 saat önce

Vergi müfettişlerinin görev yerlerinin belirlenmesine ilişkin hususlar hizmetin gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak düzenlendi.

Vergi müfettişlerinin görevlendirilmesine düzenleme, System.String[]

Vergi müfettişlerinin görev yerlerinin belirlenmesine ilişkin hususlar hizmetin gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak düzenlendi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:06 
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