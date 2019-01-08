Son Dakika Haberleri: Vergi mükellefi sayısı 378 bin kişi arttı

Vergi mükellefi sayısı 378 bin kişi arttı

1 saat önce

Vergi mükellefi sayısı 2018 sonu itibarıyla bir önceki yıla kıyasla 377 bin 695 kişi artarak 10 milyon 956 bin kişiye ulaşırken, İstanbul'daki faal mükellef sayısı 3 milyon 162 bin 532'yi buldu.

Vergi mükellefi sayısı 378 bin kişi arttı, System.String[]
Vergi mükellefi sayısı 2018 sonu itibarıyla bir önceki yıla kıyasla 377 bin 695 kişi artarak 10 milyon 956 bin kişiye ulaşırken, İstanbul'daki faal mükellef sayısı 3 milyon 162 bin 532'yi buldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:15 

İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İdo ve Budo'da Sefer İptalleri İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi

Beşiktaş'ta Buzdan Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı Havalimanlarının 2019 Otopark Tarifeleri Belli Oldu! İşte İl İl Havalimanı Otopark Ücretleri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:33:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vergi mükellefi sayısı 378 bin kişi arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]