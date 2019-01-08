Vergi mükellefi sayısı 378 bin kişi arttı
1 saat önce
Vergi mükellefi sayısı 2018 sonu itibarıyla bir önceki yıla kıyasla 377 bin 695 kişi artarak 10 milyon 956 bin kişiye ulaşırken, İstanbul'daki faal mükellef sayısı 3 milyon 162 bin 532'yi buldu.
Vergi mükellefi sayısı 2018 sonu itibarıyla bir önceki yıla kıyasla 377 bin 695 kişi artarak 10 milyon 956 bin kişiye ulaşırken, İstanbul
'daki faal mükellef sayısı 3 milyon 162 bin 532'yi buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:15
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