Vergi mükelleflerinin bazı borçları yeniden yapılandırılacak - Son Dakika

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç, vergi mükelleflerinin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılacağını söyledi.

Vergi Dairesinde gazetecilere açıklama yapan Güleç, yürürlüğe giren 7256 sayılı kanun kapsamında bazı alacakların yeniden yapılandırılacağını ve bu kanundan vergi mükelleflerinin yararlanması gerektiğini dile getirdi.

31 Ağustos 2020 tarihinden önceki kesinleşmiş olan vergi borçlarının kanun kapsamında yapılandırılacağını belirten Güleç, "Mükelleflerin ödemeleri 6,9,12,18 aylık taksitler halinde ödeme planına bağlanacak. Yapılandırmadan faydalanmaları mükelleflerin lehine olacaktır." diye konuştu.

Güleç, e-devlet ile interaktif vergi dairesinden mükelleflerin vergi borçlarını yapılandırmak için müracaat edebileceğini ifade ederek, "Kovid-19'dan dolayı kesilen para cezaları yapılandırma kapsamına girmiyor. Bunlarla ilgili tahsilat devam edecek." dedi.

Mükelleflerin borçlarının anlaşmalı bankalar üzerinden kredi kartı ile yapılabildiğini aktaran Fatih Güleç, "Devletimiz bu zor zamanlarda vatandaşlarımızın, mükellefimizin her zaman yanında olup, maddi ve manevi bir çok desteği yapmaktadır. Bu da onlardan bir tanesi. Devletimiz mükelleflerin vergi borçlarını kolay şekilde ödemelerini sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Kent genelinde 38 bin vergi mükellefi bulunduğunu hatırlatan Güleç, mükelleflerin borçlarını yapılandıracağını düşündüklerini kaydetti.