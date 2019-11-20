Vergi ödemede son gün 30 Kasım

Belediyelere ödenmesi gereken 2019 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'da sona eriyor. Tahsilat büroları 30 Kasım-1 Aralık tarihlerine denk gelen hafta sonu da hizmet verecek.



Çankaya Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerine 2019 yılı ikinci taksiti son ödeme gününün 30 Kasım olduğunu hatırlattı. Belediyelere ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerini ödemede vatandaşların faizle karşılaşmaması için vergilerini belirtilen tarihi kaçırmadan ödemeleri konusunda uyarıda bulunan Çankaya Belediyesi, vatandaşlara banka ve belediyenin internet sayfasından online vezne yoluyla da ödeme imkanı sunuyor. Çankaya Belediyesi, vergilerini ödeyecek vatandaşlara mesai saatlerinde Belediye'ye ait 8 farklı noktada, internet üzerinden ve bankalar aracılığıyla ödeme yapma kolaylığı sağlıyor. Belediye, vergilerin ödeneceği son güne kadar öğle araları da hizmet verecek.



Son hafta vezneler açık



Son hafta tahsilat büroları hafta sonu da açık olacak. 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde başkanlık binasındaki vezneler ile tahsilat büroları 09.00-16.00 saatleri arasında, semtlerdeki tahsilat şubeleri 09.00-15.00 saatleri arası hizmet verecek. Küçükesat'ta bulunan Çankaya Tapu Müdürlüğü içindeki tahsilat bürosu hafta sonu açık olmayacak.



Halkbank ve Akbank şubelerinden vergilerini ödeyebilecek Çankayalı mükellefler, belediyenin resmi internet sayfasında https://ebelediye.cankaya.bel.tr linkinden de ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Çankaya Belediyesine bağlı tahsilat şubelerinin adres ve telefonları ise şöyle:



Merkez: Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay 458 89 00



Dikmen Tahsilat Bürosu: İlke Cad. No: 1 Sokullu Çankaya Evi içi - 481 21 36



Yıldız Tahsilat Bürosu: Çankaya Yıldız Mah. Artım Sok. Yıldız Semt Pazarı İçi - 441 66 54



Emek Tahsilat Bürosu: Emek Mah. 28. Cad. No: 2 Semt Pazarı İçi - 215 76 99



Küçükesat: Esat Cad. No: 44 Çankaya Tapu İçi - 231 88 64 (08.00-16.00 arası)



Küçükesat: Bülbülderesi Caddesi Esat Çankaya Evi içi



Çayyolu Tahsilat Bürosu: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı Özçelik İş Merkezi No: 94 Kat 4 - 235 93 87



Yüzüncü Yıl Tahsilat Bürosu: 1516. Cad. Kapalı Pazaryeri içi -284 83 70 - ANKARA