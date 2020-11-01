Vergi ödemelerinde kolaylık - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksiti için son ödeme tarihinin 30 Kasım olduğunu hatırlatarak, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ya da engelli vatandaşlar için mobil vezne aracının evlere gideceğini açıkladı.

Tepebaşı Belediyesi, 2020 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin ikinci taksitini yatıracak olan vatandaşlar için vezneye ulaşma kolaylığı sağlıyor. 2020 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin ikinci taksiti için son ödeme günü olan 30 Kasım'a kadar korona virüs dolayısıyla evden çıkamayan ve belediyeye gidemeyecek olan 65 yaş üstü ya da engelli vatandaşlar, mobil vezne tahsilat aracı ile ödemelerini yapabilecek. Mobil ödeme aracı Kasım ayı boyunca belirlenen gün ve saatlerde Batıkent, Uluönder, Zincirlikuyu, Kumlubel, Fatih, Şeker, Yeni Mahalle, Ertuğrulgazi, Mustafa Kemal Paşa, Sütlüce, Çamlıca, Ömerağa, Zafer, Şirintepe, Gazipaşa, Yenibağlar, Eskibağlar, Mamure, Şarhöyük, Esentepe, Fevziçakmak, Sazova, Yeşiltepe, İhsaniye, Hacı Ali Bey, Hayriye, Hacı Seyit, Güllük, Işıklar, Cumhuriye, Sakintepe, Bahçelievler ve Tunalı mahallelerinde hizmet verecek.

Yetkililer ayrıca Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında bulunan veznelerin yanı sıra Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü içinde bulunan veznelerden de vergilerin ödenebildiğini hatırlattı. "www.tepebasi.bel.tr" internet adresinden "Online İşlemler" menüsüne tıklayarak da ödeme yapılabiliyor. - ESKİŞEHİR