Son Dakika Haberleri: Vergi ödemelerinde son gün 2 Aralık
Son Dakika Güncel Vergi ödemelerinde son gün 2 Aralık

Vergi ödemelerinde son gün 2 Aralık

6 saat önce

Kepez Belediyesi, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerinde 2019 yılı ikinci taksit ödemelerinin, 2 Aralık'ta sona ereceği uyarısında bulundu.

Vergi ödemelerinde son gün 2 Aralık, System.String[]

Kepez Belediyesi, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerinde 2019 yılı ikinci taksit ödemelerinin, 2 Aralık'ta sona ereceği uyarısında bulundu.


Belediyelere ödenecek vergilerin son taksit ödemeleri 2 Aralık Pazartesi günü mesai bitiminde sona eriyor. Kepez Belediyesi yetkilileri konuyla ilgili olarak, mükellefleri cezalı duruma düşmemeleri konusunda uyardı. İlçede bulunan ilan ve reklam panolarından vergi ödemelerinde son günün 2 Aralık Pazartesi olduğunu duyuran Kepez Belediyesi, vatandaşlarında ödemelerini rahatça yapabilmeleri için gerekli tedbirleri aldı. Kepezli vatandaşlar, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerini Kepez Belediyesi veznelerinden ödeyecekleri gibi, ayrıca tüm Halkbank şubelerinden veya belediyenin www.kepez-bld.gov.tr resmi internet sitesindeki 'İnteraktif Belediyecilik' bölümünde bulunan 'Vergi Ödeme' kısmını tıklayarak ödemelerini gerçekleştirebilecekler. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Aralık, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:17 Kaynak: İHA
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