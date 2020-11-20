Vergi ödemesinde son gün: 30 Kasım - Son Dakika

Vergi ödemesinde son gün: 30 Kasım
20.11.2020 12:38
Gebze Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü; Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam vergisi 2020 ikinci taksiti için son günün 30 Kasım Pazartesi olduğunu bildirdi.
Gebze Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü; Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam vergisi 2020 ikinci taksiti için son günün 30 Kasım Pazartesi olduğunu bildirdi.
Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için vergilerin zamanında yatırılmasının önemli olduğunu ileten yetkililer, "Vatandaşlarımız ister Gebze Belediyesi Hizmet Binasında bulunan gişeler vasıtasıyla isterlerse belediyenin internet sitesinden vergilerini yatırabilirler. 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar vatandaşlarımızın mağdur olmadan vergilerini ödemeleri önem arz ediyor" dediler. - KOCAELİ
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