Vergi ödemeye gidene yasak yok - Son Dakika

Vergi ödemeye gidene yasak yok

26.02.2021 23:36
Vergi ödemeye gidene yasak yok, System.String[]

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada; yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşların ve ödemelerin yapılacağı kamu dairelerinde görevli personellerin gerekli belgeleri göstermek kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından...

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada; yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşların ve ödemelerin yapılacağı kamu dairelerinde görevli personellerin gerekli belgeleri göstermek kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı bildirildi.

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada; "İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddelerine istinaden 26/ 02/ 2021 tarihinde saat 18: 30'da ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İlimiz Valisi Şehmus Günaydın'ın başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmış olup İçişleri Bakanlığı'nın 26/02/2021 tarihli ve 3313 ve 3281 sayılı Genelgeleri kapsamında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Koronavirüs salgınının seyri ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu risk göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda dönemsel tedbir uygulamaları belirlenmekte ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu kapsamda salgınla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesiyle 30.11.2020 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan karar doğrultusunda yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı bildirilmiştir.

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşlarımızın yapılandırılan borçlarını peşin veya taksitler halinde ödeyebilecekleri son tarih 1 Mart 2021 Pazartesi günüdür. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılandırma kapsamında vergi borçlarını hafta sonu ödemek isteyen vatandaşlarımızdan gelen talepler dikkate alınarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde vergi dairelerinin açık bulundurulmasına karar verilmiş olup yapılandırma kapsamında olan diğer kamu idareleri de kurumlarınca uygun görülmesi halinde aynı tarihlerde açık bulunabileceklerdir. u çerçevede; ödemenin son tarihi olan 1 Mart 2021 günü yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşlarımızın kanunun getirmiş olduğu imkanlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi amacıyla 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde;

1. Yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımızın yapılandırılan borcun ödemesini yapmak üzere sokağa çıktıklarını gösterir belgeyi (borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi, ödeme planı vb.) yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmek,

2. Ödemelerin yapılacağı vergi daireleri ile kamu idarelerinde görevli personelin ise kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca; "Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, sayın cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir. İçişleri Bakanlığı'nın 02.01.2021 tarihli ve 3 sayılı Genelgesi doğrultusunda Covid-19 virüsünün yeni bir varyantının ülkemize girişinin engellenmesi amacıyla 1 Mart 2021 tarihine kadar tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testlerini ibraz etme zorunluluğu getirilmiş ve negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibraz edemeyen kişilerle ilgili olarak uygulanacak karantina koşulları belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26.02.2021 tarihli ve 149 sayılı yazısında dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 salgınının ülkemizde kontrol altında tutulmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünden bahisle ülkemize yeni vaka gelişini kontrol etmek amacıyla uygulanmakta olan, kara, hava ve deniz yolu ile Türkiye'ye giriş yapacak kişilerin ülkeye girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testlerini ibraz etmeleri gerekliliğinin yeni bir karar alınıncaya kadar devam etmesi talep edilmektedir. Bu çerçevede ülkemizde vaka sayılarında yaşanan düşüşün sürekliliğinin sağlanması ve yeni vakaların ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın 02.01.2021 tarihli ve 3 sayılı Genelgesi ile getirilen ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR test ibraz etme gerekliliğinin ve negatif sonucu ibraz edemeyen kişilerle ilgili uygulanacak karantina koşullarının yeni bir karar alınıncaya kadar mezkur İçişleri Bakanlığı Genelgesinde belirlendiği haliyle devamına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - KAYSERİ

Koronavirüs, Kayseri, Vergi, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vergi ödemeye gidene yasak yok - Son Dakika


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