Vergi oyunlarına karşı hükümetlerin eli güçleniyor
1 saat önce
Uluslararası vergi standartlarını belirleyen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD); Facebook, Apple, Amazon ve Google gibi dijital devler dahil büyük şirketlerin vergilendirme konusunda hükümetlerin elini güçlendirecek önerilerini G20 maliye bakanlarına sunacağı bildirildi.
Uluslararası vergi standartlarını belirleyen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD); Facebook, Apple, Amazon ve Google gibi dijital devler dahil büyük şirketlerin vergilendirme konusunda hükümetlerin elini güçlendirecek önerilerini G20 maliye bakanlarına sunacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:21
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