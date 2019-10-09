Son Dakika Haberleri: Vergi oyunlarına karşı hükümetlerin eli güçleniyor
Son Dakika Ekonomi Vergi oyunlarına karşı hükümetlerin eli güçleniyor

Vergi oyunlarına karşı hükümetlerin eli güçleniyor

1 saat önce

Uluslararası vergi standartlarını belirleyen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD); Facebook, Apple, Amazon ve Google gibi dijital devler dahil büyük şirketlerin vergilendirme konusunda hükümetlerin elini güçlendirecek önerilerini G20 maliye bakanlarına sunacağı bildirildi.

Vergi oyunlarına karşı hükümetlerin eli güçleniyor, System.String[]

Uluslararası vergi standartlarını belirleyen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD); Facebook, Apple, Amazon ve Google gibi dijital devler dahil büyük şirketlerin vergilendirme konusunda hükümetlerin elini güçlendirecek önerilerini G20 maliye bakanlarına sunacağı bildirildi.

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Facebook, Apple, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apple, iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatlarını açıkladı
Galatasaray Kulübü'nün net borcu belli oldu! Johnson & Johnson, "İlaçlar memelerimi büyüttü" diyen erkeğe 8 milyar dolar tazminat ödeyecek Gençlik projelerine 15 milyon liralık destek yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:48:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vergi oyunlarına karşı hükümetlerin eli güçleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]