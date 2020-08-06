Vergi rekortmeni pandemi dolayısı ile ödülünü böyle aldı
Sivas'ta Vergi rekortmenleri sıralamasında 3'üncü sırada yer alan Ekrem Ekşi, Sivas Defterdarlığı tarafından verilen teşekkür belgesini pandemi dolayısı ile bireysel olarak düzenlenen törenle aldı.
Sivas'ta Vergi rekortmenleri sıralamasında 3'üncü sırada yer alan Ekrem Ekşi, Sivas Defterdarlığı tarafından verilen teşekkür belgesini pandemi dolayısı ile bireysel olarak düzenlenen törenle aldı.
Covit-19 salgını hayatımızda bir çok alanda değişikliklere neden oldu. İllerde vergi rekortmenlerine ödüllerinin verildiği kalabalık törenler yerini bireysel törenlere bıraktı. Sivas Defterdarlığı Sivas'ta ödediği vergi ile 2018 yılı kurumlar vergisinde 3. olan iş adamı Ekrem Ekşi'yi ödüle layık gördü. Pandemi dolayısı ile toplu tören düzenlenemediği için Ekşi'nin ödülü Sivas Defterdarlığında düzenlenen bireysel törenle verildi. Sivas Defterdarı Özel Kalemi Şükrü Eker ve Kale Vergi Dairesi Müdürü Durmuş Ali Darıcı teşekkür belgesini Ekrem Ekşi'ye takdim ederek teşekkür etti. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 04:10
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Vergi rekortmeni pandemi dolayısı ile ödülünü böyle aldı - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi Dereye elektrik verip balık tutmaya çalışan genç, akıma kapılıp yaşamını yitirdi Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi "İnek sağmaya gidiyorum" diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak sözler: Mısır'la imzalanan anlaşma meşru Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme Vakaların artmasıyla sıkılaştırılan denetimlere katılan kaymakam, tıka basa dolu otobüsü boşalttı İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi Son Dakika: Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak, Fenerbahçe'ye transfer oldu Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi "Çocukluk aşkıma geri döndüm" diyen Caner'den Fenerbahçe itirafı: Daha önce dönmek istedim ama olmadı