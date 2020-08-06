Vergi rekortmeni pandemi dolayısı ile ödülünü böyle aldı

Sivas'ta Vergi rekortmenleri sıralamasında 3'üncü sırada yer alan Ekrem Ekşi, Sivas Defterdarlığı tarafından verilen teşekkür belgesini pandemi dolayısı ile bireysel olarak düzenlenen törenle aldı.

Covit-19 salgını hayatımızda bir çok alanda değişikliklere neden oldu. İllerde vergi rekortmenlerine ödüllerinin verildiği kalabalık törenler yerini bireysel törenlere bıraktı. Sivas Defterdarlığı Sivas'ta ödediği vergi ile 2018 yılı kurumlar vergisinde 3. olan iş adamı Ekrem Ekşi'yi ödüle layık gördü. Pandemi dolayısı ile toplu tören düzenlenemediği için Ekşi'nin ödülü Sivas Defterdarlığında düzenlenen bireysel törenle verildi. Sivas Defterdarı Özel Kalemi Şükrü Eker ve Kale Vergi Dairesi Müdürü Durmuş Ali Darıcı teşekkür belgesini Ekrem Ekşi'ye takdim ederek teşekkür etti. - SİVAS