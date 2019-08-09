Vergi Rekortmenleri Ödüllendirildi

Dış ticaret fazlası ve iş potansiyeliyle Türkiye'ye örnek olan İnegöl'ün vergi rekortmenlerine teşekkür edildi.

Önceki akşam Orhan İnegöl Köftecisi'nde düzenlenen programa Kaymakam Şükrü Görücü, AK Parti Bursa Milletvekili Av. Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve işadamları katılım gösterdiler.

İnegöllü 27 işadamının ödüllendirildiği programda Kurumlar Vergisi kategorisinde Çilek Mobilya, Küçükçalık Tekstil, Tüzün Ticaret, CPL Cartonplast, Serra Sünger, Pirizma Mobilya, Meltem Mobilya, Estetik Yay, İNGAZ A.Ş., Seyran Koltuk ödül alırken Gelir Vergisi kategorisinde İsmail Ortakçı, Turgay Kızılarslan, Sinan Güçlü, Enver Akpınar, Ali Özdemir, Halil İbrahim Nari, İbrahim Delioğlu, Feyzullah Yılmaz, Yakup Aykaç ve Mehmet Sadi Akansu ödül aldı. Ayrıca Vergi Beyannamelerini düzenli veren ve vergilerini düzenli ödeyen Uyumlu Mükellefler kapsamındaki mükellefleri temsilen de, Orhan Köfte, Tetri Mobilya, TUNASAN Kimya, Uğurdağ Mobilya, Mehmet Öz, Aydın Ongan ve Volkan Kardaş ödül aldı.

BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Bursa Vergi Dairesi Başkanlığımızla ortaklaşa düzenlediğimiz programımız İnegöl özelinde kurumlar ve gelir vergisinde sıralamaya giren firma ve kişilerimizin ödüllendirilmesini içeriyor. Sanayi şehriyiz. Mobilya, tekstil, tarım, makine ve yan sanayi sektörleri ile İnegöl'ümüze ve ülkemize ciddi katkılar sağlıyoruz. İTSO'ya kayıtlı 4 bin 139 tüccar ve sanayicimiz var. Aynı zamanda esnaf ve sanatkârlar odalarımıza kayıtlı 6 bin 24 esnafımız mevcut. 11 bin dolayında kayıtlı esnaf ve sanayicimiz İnegöl'de ekonomiye katkı sağlıyor. Bin 786 kişi kurumlar vergisi mükellefi, 7 bin 542 kişi gelir vergisi mükellefi olmak üzere İnegöl'de toplamda 15 bin 862 vergi mükellefi bulunuyor. İlçe statüsü olmasına rağmen İnegöl'ü bu rakamlarla irdelediğinizde büyük bir il statüsünde katkılar sağlıyor. 2018 yılında 671 firmamızla 1 milyar 12 milyon dolar ihracat yaptık. Bunun yanında 41 firmamızla 320 milyon dolar ithalat gerçekleştirdik. 1 milyar 332 milyon dolar dış ticaret hacmine sahip bir şehiriz. İhracatımız 901 milyon dolardan 1 milyar 12 milyon dolara çıkarak yüzde 12,27 artış gerçekleştirdi. Bu artış Türkiye ortalamasının çok üzerinde bulunuyor. Uzun yıllardan beri hem istihdam hem üretim hem ihracat rakamlarında pozitif yönde ilerliyoruz. Tüm büyümelerinde dünya ortalamasının üzerinde seyrediyoruz. Bundan sonra da ekonomi ve istihdam anlamında ülkemize aynı şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. 692 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek Türkiye'de 7. büyük ekonomi konumunda bulunuyoruz. Bu rakamların oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı şekilde çalışarak ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağımızı temenni ediyorum" dedi.

EKSİKLERİ HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Programda emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, "Mükellef hizmetleri kalitesini daha iyi noktalara taşıma anlamında ısrarlıyız. Hizmet kalitesini artırmak için yeni uygulamaları hayata alırken, eksiklerimizi de araştırıyor ve gidermek için çalışıyoruz. İnegöl büyük bir ekonomi. Dünyanın gözdesi bir şehiriz. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek pazarlara ulaşacağız. Bugün burada gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerimize belge takdimi yapacağız. Rekortmen olmamakla birlikte çok samimi çaba sarf eden mükelleflerimizi temsilende, rekortmen sıralamasında olmayan mükelleflere de belge takdim edeceğiz. Türkiye'nin ekonomik gerçeklerine uygun, rekabet gücümüzü azaltmayan bir vergi sistemi olmasını ümit ediyorum. Bu konuda üzerimize düşen noktalarda Ankara'ya tekliflerimizi sunuyoruz. Eksikleri hep birlikte aşacağız" şeklinde konuştu.

İŞADAMLARIMIZI ILGIN'A BEKLİYORUZ

İnegöl Vergi Dairesi eski Müdürü, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, "Plaket alan tüm esnaflarımıza ve işadamlarımıza teşekkür ediyorum. Kazandıkları miktarla vergi veren ve işçi çalıştıran insanların alın terleri bizim için önemlidir. İnegöl'ün üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını biliyor, bundan sonra da yapacağını biliyorum. İnegöl bana hem mesleki anlamda çok şey kattı hem de siyaset arenasına geçmemde büyük faydaları oldu. 31 Mart'ta Belediye Başkanı oldum. İnegöl'den yetişmiş bir siyasetçi olarak Ilgın'da iyi hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Bir OSB tescili yaptırdık, buradaki işadamlarımızı Ilgın'a davet ediyoruz. Bugüne kadar görev yaptığım süreç içerisinde katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

PARMAKLA GÖSTERİLEN BİR ŞEHİR OLACAĞIZ

Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu akşam yapabileceğimiz en güzel şey sizlere teşekkür etmek olacaktır. İnegöl ile ne kadar kıvansak azdır. Her ortamda işadamlarımızın ortaya koyduğu değerler sayesinde İnegöl'ü ve İnegöl'ün güzelliklerini konuşuyoruz. Parmakla gösterilen bir şehir olma yolunda ilerliyoruz. Başta sanayici ve işadamlarımız olmak üzere bunda birçok kişinin bunda katkısı var. Hedefler bitmez, mükemmel bir yapıya dönüşmek en güzel hedeftir. El birliği ile İnegöl'de çok güzel işleri gerçekleştireceğimize inanıyorum. Marifet iltifata tabidir, mutlulukları paylaştıkça mutluluklar artar. Kamu kurumları olarak özel sektör mantığıyla hareket etmek durumundayız. İnşallah çok daha güzel yerlere geleceğiz" dedi.

"YATIRIM YAPMAKTAN ÇEKİNMEYİN"

AK Parti Bursa Milletvekili Av. Vildan Yılmaz Gürel, "İnegöl'ün ve Türkiye'nin esas gücü işadamlarımız, basiretli tacirlerimizdir. Vergi rekortmenlerimizi kutlamak için bir aradayız. Ticaret ve Sanayi Odamız bu organizasyonu düşünmüş, kendilerine teşekkür ediyoruz. Sizler bizim onurumuzsunuz, gururumuzsunuz. Şehri şehir yapan, değer katan sizlersiniz. Takdire layık olan sizlersiniz. Allah daim etsin, hayırlı bereketli kazançlar nasip etsin. Sizler de vergilerinizi vererek kazançlarınızı kutsal hale getirin. 4 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız Bursa'da 2 dev açılışını yaptılar ve işadamlarımıza övgü dolu sözlerde bulundular. Orada, 'Güvenin, daha önce güvendiğiniz gibi güvenin, tam zamanı, yatırım yapmak isteyen erkenden yola koyulsun' dedi. Biz de Bakanımızın açıkladığı ivme paketiyle orta ve uzun vadede Türkiye Cumhuriyeti'nin vergi açığının daha da azalacağına inanıyoruz. İnegöl konusunda sıkıntımız yok. Siz bunu başarıyorsunuz. Gücünüzü, potansiyelinizi, kaynaklarınızı ve birbirinize olan bağlarınızı koparmadan büyüyerek yolunuza devam ediyorsunuz. Siyaseten günübirlik sorunlar ve sıkıntılar olsa da güven esası doğrultusunda bunu olumsuz almayın. Günlük politikalar bizlerin referansı olmasın. İş dünyamız ve hükümetimiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da topyekûn hareket etsin. Hedeflerimizi tek tek gerçekleştireceğiz. Siyaset ve ekonomiye ayar vermeye çalışan, büyüme hamlelerine saldırmaya çalışanlar gereken cevabı alacaklardır. İnegöl yakaladığı bu başarıyı devam ettirecektir. Türkiye'nin yaşadığı zorluklara karşı istihdama ve üretime devam eden vergi rekortmenlerimizi kutluyorum" diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ

Kaymakam Şükrü Görücü, "Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bizleri bir araya getiren Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür ediyorum. Ödül alanları tebrik ettiğimiz gibi alamayıp bu memlekete aş, iş ve para kazandıran hemşerilerimizi de tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde hepsini daha iyi işlerde görmek istiyoruz. İnegöl'ün kalkınmasında önemli görevler üstlendiklerini biliyoruz. İnsanlara iş vermek, ekmek vermek, istihdam sağlamak kolay değildir İnegöl birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin başkentidir. İnegöl'ün gelişmesi ve kalkınması için el birliğiyle hareket edebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bunda en büyük pay siz işverenlerimize düşmekte. İyi ve kötü günlerde hep birlikteyiz. Gelişen, kalkınan, büyüyen bir Türkiye hepimizin gurur kaynağıdır. Bunu sizlerle birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.