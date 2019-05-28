Son Dakika Haberleri: Vergi teknolojileri şirketi Sovos, Foriba’yı bünyesine kattı
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Vergi teknolojileri şirketi Sovos, Foriba’yı bünyesine kattı

2 saat önce

Finans ve vergi teknolojileri şirketi Sovos, Foriba'yı bünyesine kattı.

Vergi teknolojileri şirketi Sovos, Foriba’yı bünyesine kattı, System.String[]
Finans ve vergi teknolojileri şirketi Sovos, Foriba'yı bünyesine kattı. Sovos bu satın almayla modern vergi alanında önemli bir aşama kaydederek, şirketlerin dünya çapındaki regülatif zorunluluklara uyum süreçlerini hızlandıracak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:08 
Ekonomi
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