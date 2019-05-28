Vergi teknolojileri şirketi Sovos, Foriba’yı bünyesine kattı

Finans ve vergi teknolojileri şirketi Sovos, Foriba'yı bünyesine kattı.

Finans ve vergi teknolojileri şirketi Sovos, Foriba'yı bünyesine kattı. Sovos bu satın almayla modern vergi alanında önemli bir aşama kaydederek, şirketlerin dünya çapındaki regülatif zorunluluklara uyum süreçlerini hızlandıracak.

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