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Vergi uygulamalarında yeni dönem

1 saat önce

Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 10 milyon liradan 5 milyon liraya düşürüldü.

Vergi uygulamalarında yeni dönem, System.String[]

E-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 10 milyon liradan 5 milyon liraya düşürüldü. Vergisel açıdan kritik sektör ve mükellef grupları zorunlu olarak kapsama alındı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:41 
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