Vergi uygulamalarında yeni dönem
1 saat önce
Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 10 milyon liradan 5 milyon liraya düşürüldü.
E-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 10 milyon liradan 5 milyon liraya düşürüldü. Vergisel açıdan kritik sektör ve mükellef grupları zorunlu olarak kapsama alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:41
Lübnan'da Whatsapp öfkesi büyüyor Lübnan'da Whatsapp'a uygulanan vergilerle ilgili yapılan gösteriler sonrası hükümet geri adım attı Türkiye, Kazakistan'a yatırımda 600 milyon dolarla tarihi rekora ulaşacak AB, ABD'nin ilave gümrük vergileri kararına karşı misilleme yapacak