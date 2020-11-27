Vergi ve idari para cezalarının yapılandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi - Son Dakika

Vergi ve idari para cezalarının yapılandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi

27.11.2020 10:35
Vergi ve idari para cezalarının yapılandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi, System.String[]

Vergi ve idari para cezaları için tanınan yapılandırma hakkından yararlanacak borçluların, ödemelerini peşin yapmaları halinde, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ı silinecek.

Vergi ve idari para cezaları için tanınan yapılandırma hakkından yararlanacak borçluların, ödemelerini peşin yapmaları halinde, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ı silinecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, söz konusu alacakların yapılandırmadan yararlandırılması için 31 Ağustos 2020 tarihi ve öncesi döneme ait ve kanunun yayım tarihi olan 17 Kasım itibariyle kesinleşmiş olması gerekiyor.

Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçlular, 31 Aralık 2020'ye kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvuracak.

Bakanlığa bağlı vergi dairelerine olan borçları için kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvuru yapabilecek.

Borçlular, birden fazla vergi dairesine olan borçları için kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuracak.

Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler, sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yaparak kanun hükümlerinden yararlanabilecek.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan vazgeçmesi gerekecek.

Kanundan yararlanmak için elektronik ortamdan başvuranlar, düzenleme kapsamındaki borçlarıyla ilgili davalar bulunması halinde, ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak müracaat edecek.

18 eşit taksitte ödeme imkanı

Yapılandırmada, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının alacak asılları ile ödenmesi kuralı uygulanacak.

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da 2'şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olurken, ilk taksit ödeme süresi 1 Şubat 2021 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek.

Azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunuyor.

Borçlular, yapılandırdıkları borçlarını, ilk taksit ödeme süresi içinde ödemek üzere peşin ödeme seçeneğini tercih edebilecek. Bu durumda, hesaplanacak tutara katsayı uygulanmayacak, fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. İdari para cezalarında ise bu alacaktan ayrıca yüzde 25 indirim yapılacak.

Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim gerçekleştirilecek.

? Vadesi 31 Aralık 2014'ten önce olan her bir alacak türü ve dönemi itibarıyla aslı 100 lirayı aşmayan ve aslı ödenmiş fer'i alacaklardan tutarı 200 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

Spor kulüplerinin borçları

İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri, yapılandırılan alacak tutarlarını 2'şer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödeyebilecek.

Spor kulüplerinin bu imkandan yararlanabilmeleri için başvuru sırasında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulübü olduklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri gerekecek.

Bu kulüplerin dernek veya şirket şeklinde örgütlenmiş olması, kanunla verilen imkandan yararlanmalarını engellemeyecek. Spor kulüplerinden aranılan amme alacaklarıyla ilgili olarak ikincil sorumluluğu bulunan kişiler de bu hükümden yararlanabilecek.

Bu kuruluşların, kendilerine verilen imkanı kullanarak ödeme yapmak istemeleri halinde, yapılandırılan alacak tutarına, taksit sayısına göre farklı katsayılar uygulanacak.

E Devlet, Gazete, Aralık, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vergi ve idari para cezalarının yapılandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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