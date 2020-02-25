"Vergi vermek bir vatandaşlık görevi" - Son Dakika
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"Vergi vermek bir vatandaşlık görevi"

6 saat önce

Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla her yıl kutlanan Vergi Haftası kapsamında, Kütahya Defterdarı Ömer Faruk Önel ve beraberindeki heyet, Vali Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti.

Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla her yıl kutlanan Vergi Haftası kapsamında, Kütahya Defterdarı Ömer Faruk Önel ve beraberindeki heyet, Vali Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti.


Kabullerinden dolayı Vali Toraman'a teşekkür eden Kütahya Defterdarı Ömer Faruk Önel, Vergi Haftası etkinlikleri ve kurum faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.


Vali Toraman, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek heyete çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

Vergi Haftası, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:32 Kaynak: İHA
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