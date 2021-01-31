Vergi yapılandırma başvurusu uzatıldı - Son Dakika

Vatandaşların bir süredir merakla beklediği vergi yapılandırması başvuru sürecinde sona yaklaşıldı. 31 Ocak olarak belirlenen son başvuru tarihi, bugün tatile denk geldiği için 1 Şubat'a uzatıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle başvuruların vergi dairelerine gidilmeksizin elektronik ortamda yapılması da sağlık bakımından önem taşıyor.

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinden ya da e-devlet üzerinden yapılabiliyor.

Yapılandırma listesinde gelir, kurumlar, KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman köylülerinin kredileri yer alıyor.

İlk taksit ödemeleri 28 Şubat 2021 tarihine denk gelirken, bu tarih tatile rastlaması sebebiyle 1 Mart 2021 olarak kabul edildi. İkinci taksit ödemeleri için 31 Mart 2021 son tarih olarak belirlendi.

7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında gerçekleşecek olan vergi borcu yapılandırma işlemleri ile ödemeler, 18 ay taksit ve toplam 36 ay vadede tamamlanacak.

-İHA-