Vergide acil çözüm bekleyen 4 uygulama

Ertelenen beyannameler mükellefin ve mali müşavirin kafasını karıştırdı. Bu ertelemelerin bir kısmının tüm mükellefl ere, bir kısmının ise mücbir sebep kapsamına giren mükellefl ere hitap etmesi, uygulamada çeşitli sorunların yaşanmasına sebep oldu.