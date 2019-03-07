'Vergide ciddi revizyonlara gidiyoruz'
30 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Vergi uygulamalarında ciddi revizyonlara gidiyoruz.
Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak, "Vergi uygulamalarında ciddi revizyonlara gidiyoruz. Vergi mimarisi ile ilgili çok büyük bir reform süreci başladı. Bu yıl içinde vergiyle ilgili somut adım atacağız." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:15
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