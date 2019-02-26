Vergide dijital dönüşüm
1 saat önce
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Okumuş, "Mükelleflerin hiçbir şekilde vergi dairelerine gitmek zorunda kalmadan tüm işlemlerini elektronik ortamda yapması için uygulamalarımızı geliştiriyoruz.
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Okumuş, "Mükelleflerin hiçbir şekilde vergi dairelerine gitmek zorunda kalmadan tüm işlemlerini elektronik ortamda yapması için uygulamalarımızı geliştiriyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:00
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