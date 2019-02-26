Son Dakika Haberleri: Vergide dijital dönüşüm

Vergide dijital dönüşüm

1 saat önce

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Okumuş, "Mükelleflerin hiçbir şekilde vergi dairelerine gitmek zorunda kalmadan tüm işlemlerini elektronik ortamda yapması için uygulamalarımızı geliştiriyoruz.

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Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Okumuş, "Mükelleflerin hiçbir şekilde vergi dairelerine gitmek zorunda kalmadan tüm işlemlerini elektronik ortamda yapması için uygulamalarımızı geliştiriyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:00 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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